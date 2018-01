Stockage microSDXC : la première carte qui dépasse 500 Go est signée Integral Memory

Integral Memory lance une carte microSDXC de 512 Go, soit la plus grosse capacité pour une telle carte mémoire basée sur de la mémoire flash.

Integral Memory, fournisseur britannique de produits de mémoire (DRAM, microSD, clé USB…), annonce une carte microSDXC (“XC” étant l’acronyme anglais de “Extended Capacity”) d’un demi-téraoctet (512 Go).

C’est la plus grosse capacité disponible actuellement sur le marché. jusqu’à présent, le record était détenu par la carte MicroSDXC SanDisk Ultra de 400 Go.

Integral Memory fait donc mieux, même si sa carte est 20 % moins véloce que la carte de SanDisk avec 80 Mo/s (contre une vitesse de transfert de 100 Mo/s pour la SanDisk Ultra).

De quoi offrir aux terminaux mobiles compatibles, avec une telle capacité, un espace de stockage substantiel.

Si le cloud joue désormais un rôle clé dans le stockage, les fabricants ne cessent toutefois d’accroître les capacités internes en mémoire flash de leur smartphone.

Illustration avec l’iPhone X proposé en moutures 64 Go ou 256 Go. Samsung pourrait également se fendre d’une version 512 Go du futur Galaxy S9.

Les fabricants de cartes mémoire accompagnent ainsi ce mouvement. Il faut dire que les smartphones offrent désormais des capacités de saisie vidéo en définition 4K à 30 ips voire à 60 ips.

Un espace de stockage substantiel est alors nécessaire, tout comme des capacités à stocker à la volée ces flux.

La carte d’Integral Memory présente une telle capacité grâce au support du standard V10 (Video Speed Class 10). Elle supporte donc des débits soutenus en écriture de 10 Mo/s.

Pour rappel, les classes V6, V10 et V30 supportent respectivement 6 Mo/s, 10 Mo/s et 30 Mo/s minimum en écriture et sont destinées à l’enregistrement de flux HD et 4K.

On parle ici d’une certification “UHS-I U1” (vitesse de transfert comprise entre 50 Mo/s et 104 Mo/s) dans le cas de cette carte de 512 Go.

Si Integral Memory n’a pas encore mentionné de prix pour sa carte de 512 Go qui sera disponible le mois prochain (février), la carte SanDisk Ultra de 400 Go est, elle, proposée à un peu plus de 250 euros.

(Crédit photos : Integral Memory)