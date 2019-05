Stockage open source : Suse livre Enterprise Storage 6

La prise en charge des applications conteneurisées et cloud fait partie des principales nouveautés de Suse Enterprise Storage 6.

Suse va rendre disponible fin juin 2019 la version 6 aboutie de Suse Enterprise Storage, sa solution de stockage défini par logiciel (Software-defined Storage ou SDS en anglais).

Elle est basée sur le système de fichiers distribué Ceph.

La prise en charge des applications conteneurisées et cloud, une intégration simplifiée avec les services du cloud public, une protection des données renforcée font partie des principales nouveautés.

Ceph Manager Dashboard

Suse met en exerge les fonctionnalités suivantes :

– de nouveaux outils de recherche et d’analyse de données pour réduire les silos de stockage ;

– le transfert automatique de données d’un niveau de stockage à l’autre ;

– des sauvegardes annoncées « plus rapides et granulaires » ;

– Ceph Manager Dashboard en remplacement d’openATTIC ;

– le passage de Python 2 à Python 3

Le passage de SLES 12 SP3 à SLES 15 SP1 a également été opérée avec cette version.