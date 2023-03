SUSE nomme un ancien dirigeant de Red Hat à sa tête

Le fournisseur de solutions open source d’infrastructure SUSE change de directeur général.

Le conseil de surveillance de l’entreprise basée à Nuremberg (Allemagne) a confirmé la nomination récente de Dirk-Peter van Leeuwen au poste de chief executive officer (CEO).

Fort de 25 ans d’activité dans l’industrie du logiciel, Dirk-Peter van Leeuwen est un ancien dirigeant d’un des concurrents de SUSE, à savoir le spécialiste américain des technologies open source Red Hat. Il y a exercé des responsabilités commerciales et opérationnelles pendant près de 19 années. Il fut notamment vice-président et directeur général pour l’Amérique du Nord, après avoir exercé cette même fonction pour la région Asie-Pacifique.

Sa nomination à la tête de SUSE intervient dans un contexte économique troublé.

SUSE : Dirk-Peter van Leeuwen remplace Melissa di Donato

En tant que CEO de SUSE désormais, Dirk-Peter van Leeuwen remplace Melissa di Donato.

Celle-ci a dirigé SUSE plus de trois années durant après avoir remplacé Nils Brauckmann, qui avait supervisé la séparation entre SUSE et sa société mère d’alors Micro Focus en 2018.

Le mandat de Mélissa di Donato, ex-directrice des opérations de SAP, a lui-même été marqué par trois opérations d’ampleur l’introduction à la bourse de Francfort de SUSE en 2021 et les acquisitions de Rancher Labs et de Neuvector dans la gestion et la sécurité de conteneurs.

Elle quitte l’entreprise pour « un nouveau chapitre de sa carrière », a prévenu la société.

Dirk-Peter van Leeuwen, de son côté, prendra ses nouvelles fonctions chez SUSE le 1er mai 2023. « Je tiens à remercier le conseil de surveillance de m’avoir donné l’opportunité de rejoindre SUSE en tant que CEO, ainsi que Melissa qui a dirigé l’entreprise au cours d’une période de transformation et de croissance importantes », a-t-il déclaré.

Un changement s’opère. Andy Myers, a été nommé directeur général par intérim de SUSE, en plus de son rôle de directeur financier (CFO), pour assurer la transition.