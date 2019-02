Microsoft Surface Pro : la nouvelle génération arrive en France

Il y a du nouveau au catalogue « Microsoft Surface pour les entreprises ».

La gamme distribuée en France sera élargie ce 7 février 2019 avec le lancement commercial des Surface Pro 6, Surface Laptop 2 et Surface Studio 2. Ils rejoindront les Surface Go, Surface Book 2 et Surface Hub.

Design, configuration, réseau de distribution, options de garantie… Aperçu, en images, des caractéristiques de cette nouvelle génération.

Les prix que nous référençons ci-dessous sont ceux affichés sur la boutique en ligne de Microsoft, TTC, hors livraison.

La Surface Pro 6 et le Surface Laptop 2 sont les premiers appareils de la lignée à être déclinés en noir mat.

La Surface Pro 6 est aussi disponible en couleur platine ; le Surface Laptop 2, en bordeaux et en bleu cobalt.

Photos © Microsoft