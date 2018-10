Swift d’Apple : regain de popularité auprès des développeurs

L’index Tiobe est destiné à mesurer la popularité des langages de programmation. Publié chaque mois, il livre ses derniers résultats (octobre 2018).

Les langages informatiques Java, C et C++ occupent toujours les premières places de ce classement.

Swift, Go et R en pleine progression

Mais, comme Tiobe le précise, trois autres langages de programmation ont également le vent en poupe et sont de sérieux candidats pour s’installer durablement dans le 10.

Parmi ceux-ci, il y a Swift d’Apple qui passe de la 16ème place à la 10ème place de ce classement. Go et R se rapprochent également du top 10 : 12ème place et 8 places de gagnées pour Go tandis que R passe plus modestement de la 15ème à la 14ème position.

On notera que Python a également progressé dans ce classement, occupant désormais la 4ème place.

Apple n’a pas ménagé ses efforts

Du côté d’Apple, ce ne devrait pas être une surprise puisque la firme de Cupertino a mis les petits plats dans les grands pour séduire les développeurs avec Swift.

Le groupe dirigé par Tim Cook a ainsi tout récemment lancé la version 4.2 du langage.

Initialement, Swift avait été dévoilé à l’occasion de la conférence développeurs WWDC 2014 et présenté comme le nouveau langage de programmation pour iOS et OS X. Apple le décrivait initialement comme « de l’Objective-C sans le C ».

Conçu donc initialement pour l’écosystème d’Apple, il a logiquement cohabité avec l’Objective-C au sein de mêmes projets.

Apple a tenté de le promouvoir auprès des développeurs en mettant l’accent sur son aspect moderne et pratique. La firme a aussi tenté de fédérer une plus large communauté autour de lui en le basculant dans l’open source.

Une popularité durable ?

Reste à savoir si Swift arrivera à se maintenir dans le top 10.

En octobre 2017, le langage était passé à la 16ème place du classement Tiobe, après avoir fait auparavant une percée dans le top 10.

Il faut dire que le leitmotiv des développeurs est de plus en plus « write once, deploy everywhere » que d’écrire du code pour des applications pour des OS spécifiques (iOS et macOS).

Pour rappel, Tiobe établit son classement sur la base de la popularité des langages informatiques indexés dans les principaux moteurs de recherche (Google, Bing, Yahoo!, Wikipedia, Amazon, YouTube et Baidu).

(Crédit photo : @Apple)