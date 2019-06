Syntec Numérique : 4,2% de croissance attendue en 2019 grâce au Cloud

Porté par le software en mode cloud, le marché français du logiciel et des services informatiques devrait finalement franchir les 4% de croissance en 2019.

La dynamique du marché du logiciel et des services informatiques ne se dément pas. Si l’on en croit le bilan et les perspectives du secteur publiés par Syntec Numérique.

En 2018, le software et les services IT en France ont bien progressé de 4,1%. En 2019, ils devraient croître de 4,2%. Ce taux est sensiblement supérieur à celui publié en décembre 2018 (+3,9%) par le syndicat professionnel des ESN, éditeurs de logiciels et sociétés de conseil en technologies.

La tendance s’explique par une croissance du segment logiciel plus élevée que prévu.

Logiciel en tant que service

En effet, les éditeurs de logiciels (22% des revenus du secteur) devraient bénéficier d’une hausse de 5,8% de leur chiffre d’affaires, après un gain de 5,3% l’an dernier.

À lui seul, le logiciel en tant que service (SaaS) devrait afficher une croissance à deux chiffres (+21%) en 2019 et peser 3,4 milliards d’euros (25% du segment édition de logiciels).

Qu’en est-il des segments du conseil IT ?

La croissance du chiffre d’affaires des entreprises du conseil en technologies (17% du marché) serait finalement plus marquée en 2018 (+5,5%) qu’en 2019 (+5,2% attendus).

Enfin, les sociétés de conseil et de services informatiques (61% des revenus du secteur) devraient générer une croissance de 3,3% en 2019, comme en 2018.

La numérisation des activités et des processus bénéficie à tous ces acteurs.

Cloud, Mobile, IA

Une croissance soutenue par les projets de transformation numérique des entreprises.

Dans ce contexte, les technologies réunies sous l’acronyme SMACS (social, mobile, analytique, cloud et sécurité) ont gagné 14,5% l’année passée. En 2019, elles devraient progresser de 15,7% et représenter 29,8% du marché des logiciels et services en France.

Par ailleurs, le développement de prestations dans des domaines porteurs – cybersécurité, intelligence artificielle, informatique cognitive – profite aux entreprises de services du numérique (ESN). À eux seuls, les revenus issus des offres de services cloud devraient bondir de 25% et représenter 22% des revenus intégration et conseil des ESN.

Près de 8 entreprises du secteur sur 10 (pratiquement toutes dans le conseil en technologies) prévoient une augmentation de leur chiffre d’affaires en 2019.