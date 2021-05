Comment faire du numérique l’allié des territoires

Dédié 5 à 10% du budget IT des régions à la cybersécurité, c’est l’une des propositions de Syntec Numérique et Tech in France aux pouvoirs publics.

Formation, développement et aménagement du territoire… A l’approche des élections régionales des 20 et 27 juin 2021, Syntec Numérique et Tech in France tentent de peser sur les politiques publiques numériques à venir des collectivités territoriales.

Les deux organisations, qui représentent des ESN, sociétés de conseil en technologies, éditeurs de logiciels et sociétés internet, ont livré un ensemble de propositions.

Celles-ci peuvent être regroupées en 4 priorités :

1. Formation au numérique

Avec le développement économique, les transports, les lycées, l’aménagement du territoire et la gestion de fonds européens, la formation professionnelle est l’une des compétences clés des régions de France. C’est aussi un marché porteur pour l’industrie numérique et son écosystème. Des acteurs avides de « compétences » et de perspectives commerciales.

Syntec Numérique et Tech in France appellent donc de leurs voeux la création ou le renforcement de filières de formation au numérique pour différents publics. Des filières qui seraient conçues conjointement par les régions et les représentants de l’écosystème.

2. Inclusion et développement

« La Région, du fait de sa taille et ses prérogatives, peut devenir un chef de file sur son territoire et faire levier auprès des autres collectivités et opérateurs pour créer les conditions du développement numérique », ont indiqué les intéressés.

3. Culture de la donnée

Stratégiques, « les données permettent aux collectivités d’améliorer leur relation usager, d’optimiser leurs process, et de créer de nouveaux services. Mais pour tirer pleinement parti de cette révolution, nommer un chief data officer (CDO) n’est pas suffisant », ont ajouté les collectifs en cours de fusion. Insuffler une « culture de la donnée » est aussi nécessaire, selon eux. « L’ouverture des jeux de données prévue dans le cadre de la loi pour une République numérique a été une première étape pour les collectivités ».

Il s’agit désormais de développer « une vision d’ensemble du patrimoine informationnel », de mettre en place « une gouvernance globale ».

4. Cybersécurité territoriale

Syntec Numérique et Tech in France réaffirment, enfin, que disposer d’infrastructures de qualité (« 100% de connexion en fibre ou alternative 4G/5G ») et former agents et citoyens aux compétences numériques sont des préalables à la réussite des politiques publiques en matière d’économie numérique. Les deux organisations proposent, par ailleurs, de réserver « de 5 à 10% du budget IT » des régions à la cybersécurité.