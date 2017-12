60 nouveaux millions pour Anaplan. Anaplan a annoncé avoir levé 60 millions de dollars. Sa sixième levée de fonds (Série F) est orchestrée par Premji Invest et accompagnée par Salesforce Ventures, Top Tier Capital Partners et d’autres investisseurs historiques. Le spécialiste de la planification en mode SaaS entend profiter de ce novueau tour de table pour accompagner sa croissance mondiale. « Ce nouveau tour de table va nous permettre d’accélérer notre capacité d’étendre les opportunités, de faire grossir notre communauté de partenaires et de clients et développer de nouvelles technologies et nous allons continuer à améliorer notre plateforme de planification », a déclaré Frank Calderoni, PDG d’Anaplan, cité par ITespresso.fr. La société, installée à San Francisco, dispose de 18 bureaux dans le monde et d’un réseau de 150 partenaires intégrateurs et revendeurs. Ce nouveau tour de table porte à 300 millions de dollars le total des capitaux levés par Anaplan. Et monte sa valorisation à 1,4 milliard.

600 déploiements SD-WAN pour Silver Peak. Technologie en plein essor, le SD-WAN, ou virtualisation du réseau d’entreprise, apporte une plus grande flexibilité de sa gestion que le modèle traditionnel, une réactivité renforcée grâce au pilotage logiciel et de probables économies par l’usage des flux Internet comme alternative aux onéreux liens MPLS. Autant d’avantages dont entendent profiter les entreprises. Le fournisseur Silver Peak confirme cette tendance en annonçant avoir franchi la barre des 600 déploiements clients. Son offre Unity EdgeConnect est adoptée par tous les segments de marché, des grands comptes aux PME en passant par les fournisseurs de services Cloud, dont Masergy. Un potentiel qui peut s’étendre aux plus de 2000 clients dans 80 pays qui ont également adopté des solutions WAN de Silver Peak depuis 2004.

Samsung Galaxy S9 en vue. Regonflé par les bonnes ventes des Galaxy S8, S8+ et Note8, Samsung pourrait présenter son nouvel opus mobile dès le mois janvier à l’occasion du Consumer Electronics Show (CES 2018) de Las Vegas, rapporte la presse américaine. Les différences entre le S8 et le S9 pourraient essentiellement s’inscrire dans la capacité des composants. On peut s’attendre à une mémoire vive plus large (plus que les 6 Go du Note8 ?) et un SoC (System on a Chip) gravé en 10 nanomètres (nm) en technologie FinFET de deuxième génération. Une nouvelle génération de gravure qui apporterait 10% de performances supplémentaire, et 15% d’autonomie en plus par rapport à la précédente. Cependant, plusieurs articles suggère que les S9 et S9+ adopteraient intégralement le Snapdragon 845 que Qualcomm vient de présenter en lieu et place des Exynos habituellement proposés pour certains marchés (Asie notamment). Autre différence, un capteur photo avec une optique qui ajuste automatiquement son ouverture entre f/1,5 et f/2,4 selon les conditions lumineuses. Autant d’informations qui restent à confirmer.