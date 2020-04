Télétravail : la Cnil donne une prime à Tixeo et à l’authentification forte

L’authentification forte ? Il faut la généraliser dans la mesure du possible.

La Cnil en a fait l’un des leitmotive d’un guide destiné à accompagner la mise en œuvre du télétravail.

Ledit guide, publié sous licence GPLv3, est ouvert aux contributions. Il s’organise en deux sections principales regroupant respectivement des conseils à l’adresse des particuliers et des entreprises.

Pour ces dernières, allusion est faite à l’authentification forte – plus précisément à double facteur – pour la protection des VPN et des services accessibles à distance.

La Cnil conseille par ailleurs de privilégier, pour la communication, les logiciels qui assurent un chiffrement de bout en bout.

C’est le cas de Tixeo, édité par la société montpelliéraine du même nom et que la commission suggère au rang des « systèmes de visioconférence qui protègent la vie privée ».

La recommandation porte plus précisément sur l’édition TixeoServer, dont le client assure l’exploitation. L’Anssi lui a accordé une certification de premier niveau qui en permet notamment l’utilisation par les OIV et les administrations.

Malgré les garanties qu’il offre en matière de sécurité et de confidentialité, l’usage de Tixeo devra, insiste la Cnil, s’assortir de bonnes pratiques. Entre autes, désactiver l’enregistrement des mots de passe par les navigateurs web.

Parmi les autres conseils que fournit ce « guide télétravail », on aura relevé, pour les entreprises :

Et pour les particuliers :

À consulter en complément :

