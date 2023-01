UNIX : IBM AIX migre ses développements en Inde

Quel sera l’avenir des développements AIX, système d’exploitation UNIX propriétaire ?

IBM a discrètement redéployé vers l’Inde les derniers postes de développement d’AIX localisés aux États-Unis, a relevé The Register qui fait référence à des sources proches du dossier.

Le système d’exploitation UNIX propriétaire est commercialisé par ses soins depuis 1986. Il équipe des plateformes informatiques IBM dédiées aux applications critiques.

Avant le redéploiement, les équipes de développement d’AIX étaient essentiellement réparties entre les États-Unis et l’Inde. Elles ne le seraient plus dorévanant.

La transition aurait été initiée au troisième trimestre 2022 et finalisée en début d’année 2023.

Environ 80 développeurs AIX encore basés aux États-Unis sont impactés. La plupart des professionnels concernés auraient obtenu un nouveau poste en interne. En revanche, une minorité se serait trouvée sans perspectives de reclassement évident dans l’entreprise.

Bascule vers Linux et l’informatique hybride

AIX s’est longtemps démarqué par sa gestion avancée de la virtualisation et sa vitesse de traitement, obtenue en adaptant finement le code aux processeurs et serveurs Power de la firme. Mais les OS propriétaires de type UNIX ont été progressivement surpassés par les systèmes open source et libres basés sur le noyau GNU Linux.

Après tout, IBM a déboursé 34 milliards $ pour acquérir en 2019 Red Hat, éditeur de la distrubition Red Hat Linux Enterprise (RHEL).

Le groupe d’Armonk (New York) assurait alors qu’il respecterait le fonctionnement de Red Hat, sa participation à la communauté open source et ses contributions à différents projets (Patent Promise, GPL Cooperation Commitment, Open Invention Network, LOT Network).

Depuis, la migration massive de grands comptes vers le cloud et l’abandon progressif d’ordinateurs centraux ou grands systèmes (mainframes) ont accéléré la tendance.

L’un des concurrents d’IBM dans les serveurs, Fujitsu, a lui-même décidé de ne plus vendre de grands systèmes et serveurs Unix d’ici la fin de la décennie.

