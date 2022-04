USF : Gianmaria Perancin rempile pour un 5ème mandat

Et de 5 pour Gianmaria Perancin ! L’actuel Président de l‘USF – Association des Utilisateurs SAP Francophones- a été réélu par le conseil d’administration pour un 5ème mandat consécutif depuis 2018.

Pour l’année 2022, l’association s’est fixée trois objectifs stratégiques. Le premier est de « reconstruire une relation de confiance » avec l’éditeur. Une référence aux tensions apparues entre les deux structures suite au changement de gouvernance de SAP France.

L’USF affirme qu’elle « restera particulièrement attentive au respect des engagements pris par SAP France, notamment en ce qui concerne le programme de recrutement de 3 000 consultants sous 3 ans chez les partenaires, qui doit répondre au besoin urgent en compétences SAP exprimé par tout l’écosystème francophone. »

La stratégie cloud de SAP en question

Autre sujet majeur pour ses clients : la stratégie cloud de SAP. Un sujet de discussion récurrent au sein de l’USF qui « continue d’observer chez ses adhérents un certain nombre de freins à l’adoption du cloud » alors que l’éditeur allemand déploie une stratégie » tout cloud ». L’association souhaite pourssuivre les échanges avec SAP et » obtenir des engagements pour les clients désireux de rester sur un modèle hybride cloud / on premise, ou sur un modèle intégralement on premise. »

Enfin, l’USF, qui revendique plus de 3 450 membres issus de 450 entreprises (majoritairement issues du CAC40 et du SBF120) et 50 administrations ou établissements publics, souhaite augmenter sa base d’adhérents.

Les membres du conseil d’administration sont : Thierry Baraton(Centre National de la Fonction Publique Territoriale), Frédéric Bernard(Assemblée Nationale), Julia Bismuth(Safran), Christophe Cannie (bioMérieux), Patrick Cilia (Bouygues Telecom), Bernard Cottinaud (Bouygues Construction IT), François Erignoux (Engie), Mathilde Fleury (IMA), Anne-Sophie Guillaume (Engie), Erwan Le Moigne (Laboratoire de la Mer), Gabriel Maraval (École Polytechnique Fédérale de Lausanne), Olivier Pellet (Vinci Énergies), Gianmaria Perancin (EDF), Simon Redondie (Gendarmerie Nationale), Éric Remy (EDF), David Waché (Kion Group IT) et Catherine Zaccarini (Maïsadour)