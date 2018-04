Wearables : comment Apple domine un marché…toujours prometteur

Un marché en croissance mais qui peine à convaincre : c’est la situation des wearables. Flou dans ses contours et pas encore installé dans les usages, le segment des objets connectés est au milieu du gué. Et si le BtoB était sa meilleure porte de sortie ?

Quelle est la taille du marché Wearables ? Dans le retail, on dirait qu’il est plutôt S que XL…

D’après les chiffres compilés par Statista , il a atteint 115, 4 d’unités en 2017, une croissance d’un peu plus de 10 % sur un an.

Une performance juste honorable dans un marché des technologies abonné à une croissance à deux chiffres a fortiori quand on joue sur le marché des “consumer electronics”.

Emblématique d’un secteur qui se cherche autant qu’il peine à séduire les consommateurs, Fitbit, le pionnier du secteur, a cédé sa place de leader avec des ventes en chute libre : 15,4 millions d’unités contre 22, 5 millions en 2016. Avec moins de 18 millions d’unités vendues, Apple est donc le nouveau champion du secteur. A quelques encablures, 15,7 millions d’unités, il est coiffé au poteau par Xiaomi suivi Garmin et ses 6,3 millions puis Fossil qui a livré 4,9 millions d’unités en 2017.

Les montres dominent le marché

Tempête dans un verre d’eau ? Pas si sûr. “Depuis la création du marché, il a fallu le faire connaître pour susciter l’intérêt. Dans le même temps, il faut s’attendre à voir une prolifération diversifiée des appareils mis sur le marché, et une baisse de prix qui les rendra plus abordables” explique Ramon T. Llamas, responsable du secteur chez IDC.

Selon les données du cabinet d’études, ce sont les montres connectées qui ont tiré leur épingle du jeu avec 56,9 % de parts de marché devant les bracelets avec 37,9%. Deux chiffres qui expliquent le nouveau leadership d’Apple malgré le succès mitigé de sa montre connectée. Une tendance qui devrait se poursuivre.

Mais la question de fond demeure : où va le marché des wearables ? Le marché BtoB apparait, comme une option de croissance. Dans les secteurs de l’e-santé et de l’industrie, les attentes sont réelles à condition de pouvoir répondre aux besoins.

Selon ABI Research, le chiffre d’affaires issu des wearables à usage professionnel va quasiment être multiplié par 5 en 5 ans. Le revenu des ventes de lunettes et montre, scanners de reconnaissance, badges RFID et autres solutions électroniques utilisées par les employés devrait passer de 10,5 milliards de dollars en 2017 à 55 milliards en 2022.