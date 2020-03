Windows 10 : Microsoft met les Live Tiles en retrait

Les vignettes dynamiques (Live Tiles) ? Elles ne disparaîtront pas de Windows 10, mais on pourra les désactiver.

L’équipe design de Microsoft l’a réaffirmé dans le cadre d’un webcast.

Elle a laissé entrevoir à quoi ressemblera le menu Démarrer sans lesdites vignettes (consulter la vidéo à partir de 46:51).

La disparition des Live Tiles doit participer d’une « unification visuelle » avec les nouvelles icônes fluent design que Microsoft intègre progressivement à Windows 10.

Les couleurs vives des Live Tiles s’accordaient aux icônes flat design monochromes, affirme la designer en chef Christina Koehn. Mais on ne peut pas en dire autant avec les icônes « nouvelle génération », poursuit-elle.

La transition avait démarré en 2018 avec la suite Office. Une centaine d’icônes ont été aléborée depuis lors, pour des applications, des utilitaires et les expériences de « réalité mixte ».

Illustrations © Microsoft

