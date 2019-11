Windows Collaboration Displays : Surface Hub a de la compagnie

Où en est-on de l’initiative « Windows Collaboration Displays » ?

Voilà près d’un an et demi que Microsoft a officialisé cette gamme inscrite dans la lignée de ses Surface Hub, mais destinée à être alimentée par des constructeurs partenaires.

Ils sont aujourd’hui deux dans la boucle. D’un côté, le groupe japonais Sharp. De l’autre, une jeune entreprise basée au Royaume-Uni : Avocor.

Lors de l’annonce de la gamme, Microsoft avait fait référence à un modèle 70 pouces développé avec Sharp.

Ce dernier communique, depuis quelques semaines, sur la disponibilité commerciale du produit (référence PN-CD701).

Le tarif qu’on retrouve le plus chez les revendeurs est à 7 750 € HT (9 300 € TTC), dans les eaux du Surface Hub 2S.

Pour ce prix, on a notamment :

Ces capteurs seront exploitables avec une application WorkSpaces que Sharp entend ajouter début 2020 à son catalogue Synappx.

Ils le sont déjà avec l’offre Azure Digital Twins de Microsoft, pour créer des « jumeaux numériques » des salles de réunions et en optimiser l’environnement.

Le PN-CD701 n’est pas autonome : on y connecte des appareils. Jusqu’à 5 en l’occurrence, soit en HDMI, soit en USB-C (2 ports, assurant à la fois affichage sur interface DisplayPort, connectivité Ethernet, alimentation et transfert de données), soit sans fil (Miracast pour Windows et Android).

Sharp insiste sur la certification Skype for Business de son produit.

Avocor en dispose aussi pour son propre « écran de collaboration » W6555, également certifié Microsoft Teams.

Prix conseillé : 6 200 € HT pour une configuration similaire, mais en 65 pouces (370 cd/m² ; 20 points de contact pour le tactile).

Photos d’illustration © Sharp & Avocor

