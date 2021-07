Windows Server : fin du canal semi-annuel

Changement de rythme pour Windows Server. L’option semi-annuelle (deux mises à jour de fonctionnalités par an) va disparaître. Les prochaines éditions* n’auront plus qu’un canal stable : le LTSC. Il donnera accès à dix ans de support (5 standard, 5 étendu), avec une version majeure tous les deux ou trois ans.

Le canal semi-annuel reste actif pour Windows Server 1909, 2004 et 20H2. Il n’y aura pas de support étendu au-delà des dates qui figurent dans le tableau ci-dessous. Windows Server 2016 et 2019, qui sont des LTSC, seront pris en charge respectivement jusqu’en 2027 et 2029.

Les dernières innovations sur le canal semi-annuel ont notamment eu trait aux conteneurs. Microsoft invite ceux qui souhaiteraient poursuivre les expérimentations à se tourner… vers l’offre Azure Stack HCI.

Ces changements font suite à une autre modification de cycle de vie. En l’occurrence, celui de Windows 10 Entreprise LTSC. Microsoft l’a aligné avec celui d’Office, réduisant de 10 à 5 ans la durée du support.

* À commencer par Windows Server 2022, attendu d’ici à la fin de l’année. Actuellement en préversion publique, il apporte, entre autres, la technologie Secured-Core. Et renforce les liens avec Azure Arc pour la gestion multicloud.

Illustration principale © Aurelio – Adobe Stock