Zoom Apps : vers un autre hub collaboratif

Disponibilité générale actée pour les Zoom Apps. On peut pour le moment y accéder au sein du client de bureau – et des réunions.

Les Zoom Apps sur mobile ? Ce n’est pas pour tout de suite. À l’heure où elles sortent de phase expérimentale, on peut y accéder sur Windows et Mac. Il en existe une cinquantaine, dont Asana, Dropbox Spaces et SurveyMonkey.

Pour les installer, trois options :

Depuis la marketplace Zoom (catégorie dédiée)*

À partir de l’onglet Apps dans le client de bureau

Au sein des réunions (section « Découvrir »)

Au-delà des applications que proposent les éditeurs partenaires, les entreprises peuvent en développer pour leur propre usage. Dans tous les cas, elles s’assurent d’utiliser au moins la version 5.7.3 du client Zoom.

Les Zoom Apps peuvent s’ouvrir dans des fenêtres indépendantes. Les administrateurs ont diverses possibilités pour limiter les accès. Entre autres, une approbation préalable, une désactivation au niveau des comptes et des groupes, ainsi que des options MSI, GPO et plist.

Parallèlement aux Zoom Apps, on nous annonce la disponibilité générale d’un autre produit : Zoom Events. L’offre s’appuie sur Zoom Webinars et y greffe des outils de gestion événementielle. Par exemple, inscription et billetterie, hall d’accès aux sessions avec chat et bibliothèques d’enregistrement de contenus. Le ticket d’entrée est à 828 € HT/an/licence.

* Les autres applications disponibles sur la marketplace fonctionnent « dans l’autre sens » : c’est Zoom qui s’intègre à elles.

Photo d’illustration © Prostock-studio – Adobe Stock