Zoom : le Slack de la vidéoconférence tisse des liens avec Dropbox et Atlassian

Zoomtopia 2018 : Zoom Video Communications a profité de sa conférence annuelle qui se tient à San José en Californie pour dévoiler deux nouveaux partenariats stratégiques.

Le spécialiste de la vidéoconférence a en effet crée des jonctions avec Dropbox et Atlassian. Mais, la société fondée en 2011 a aussi dévoilé Zoom Voice, un système de téléphonie dans le cloud, une place de marché pour les applications et des nouveautés pour Zoom Rooms.

Collaboratif et productivité avec Dropbox

Dropbox n’a pas hésité à investir dans Zoom. Les liens se nouent également d’un point de vue fonctionnel puisque les clients des deux services pourront démarrer une conférence Zoom, tout en accédant à des fichiers partagés via des raccourcis intégrés dans l’outil de visualisation de Dropbox.

De quoi également permettre de partager des documents et des fichiers à partir de Dropbox lors de conférences Zoom et de les afficher à l’écran. Une fois le meeting terminé, les modifications peuvent alors être enregistrées dans Dropbox. Ces intégrations seront disponibles au premier semestre 2019.

Jira Ops intégré dans Zoom

La jonction avec Altassian, qui implique aussi un investissement financier, va permettre à Jira Ops d’être intégré dans Zoom. De même, un canal Zoom Chat peut être associé à un ticket Jira Ops. Les mises à jour de la chronologie du ticket seront automatiquement publiées sur ce canal en temps réel.

Ainsi, les utilisateurs pourront démarrer une réunion directement à partir d’un ticket Jira Ops avec toute personne associée au ticket.

Pour rappel, l’éditeur de logiciels australien avait mis la main sur OpsGenie en septembre dernier. Les outils de la start-up ont été introduits dans le guichet unique pour les pannes logicielles baptisé Jira Ops, lui-même déjà intégré dans Slack.

Sri Viswanath, CTO d’Atlassian estime “qu’Atlassian et Zoom disposent de technologies de pointe et nous nous concentrons tous les deux sur la création des expériences de collaboration les plus simples pour nos utilisateurs. C’est excitant de s’unir et d’intégrer étroitement nos services pour aider nos clients à faire plus, plus rapidement. ”

Les expériences de flux de travail intégrées dans Jira Ops mais aussi Jira Service Desk seront disponibles d’ici à la fin 2018.

Zoom Voice et une place de marché applicative

Zoom Voice est, quand à lui, le nouveau produit phare de Zoom. Il intègre les appels entrants et sortants via le réseau téléphonique commuté (RTC), autrement dit les lignes fixes.

Zoom Voice sera disponible en tant qu’extension lors de son lancement au premier trimestre de 2019, avec une prise en charge du service de téléphonie localisée dans 16 pays.

Zoom App Marketplace se présente de son côté comme une place de marché pour les applications tierces qui exploitent les API et le SDK de Zoom.

Ces applications du marché sont entièrement validées par Zoom pour en garantir la sécurité et l’expérience utilisateur. Les premières d’entre elles à être disponibles sont celles de Clara Labs, Egnyte, HubSpot, Hugo, Microsoft Teams, Otter.ai, Slack et Theta Lake.

Autre nouveauté, et non des moindres, les utilisateurs de Zoom Rooms pourront lancer des conférences à partir de l’application mobile Zoom pour iOS et Android dès la fin 2018.

Zoom revendique plus d’un million d’utilisateurs qui ont réalisé plus de 42 milliards de minutes de vidéoconférence sur sa plateforme. Soit une hausse de 135 % entre les printemps 2017 et 2018.