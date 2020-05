Zoom a-t-il trouvé sa caution sécurité avec Keybase ?

Comment créer un groupe dynamique de sorte qu’un serveur compromis ne peut pas y ajouter de membres, mais que cela reste possible pour un administrateur ?

Keybase pose la question – parmi d’autres – pour illustrer ses travaux menés depuis 2014 dans le domaine des infrastructures à clés publiques.

L’entreprise effectue cette mise au point dans un contexte particulier : elle vient de se vendre à Zoom.

Le devenir de ses applications n’est pas clair en l’état. Priorité est donnée à la sécurisation du service de visioconférence de son nouveau propriétaire.

Celui-ci promet, pour le 22 mai, une première ébauche de chiffrement de bout de bout… pour les comptes payants.

As Eric’s blog says, we are working on a detailed cryptographic design to be published by May 22nd for public review. This will be an open and transparent design process as Zoom builds something both unique and impactful to the privacy of millions.

— Alex Stamos (@alexstamos) May 7, 2020