CES 2017 : Lenovo livre sa nouvelle cuvée ThinkPad X1

Lenovo lève le voile sur sa nouvelle famille de ThinkPad X1. Des ordinateurs portables de haut de gamme dédiés aux cadres exécutifs. La firme se devait d’être à la hauteur, face à des concurrents comme Dell, qui vient de présenter la nouvelle version de son XPS 13.

Le must des cadres

Le ThinkPad X1 Carbon 2017 réussit presque un sans-faute, avec son écran de 14 pouces et son poids de seulement 1,12 kg (épaisseur de 1,6 cm). L’écran est un modèle IPS d’une résolution de 1920 x 1080 points ou 2560 x 1440 points, suivant les options. Le châssis est en fibres de carbone, ce qui participe au poids très léger de cette machine. Particularité de cette édition 2017, elle est accessible en noir ou argenté.

À l’intérieur, nous trouvons un processeur Core i7 d’Intel. De la septième génération (Kaby Lake), mais à bas voltage, afin de minimiser les besoins en énergie. Ce composant sera couplé à un maximum de 16 Go de RAM et de 1 To de SSD connecté en PCI Express.

La connectique est à la hauteur, avec deux ports USB Type-C (Thunderbolt 3), deux USB 3.0, du HDMI et même de l’Ethernet natif (avec un adaptateur). Il sera possible d’opter pour un modem 4G à 300 Mb/s.

L’autonomie de cette machine est annoncée à 15,5 heures. Exceptionnel vu son format et son poids. Dernier point positif, la présence de Windows 10 64 bits Signature Edition. Une version épurée de l’OS de Microsoft, sans bloatware. Mais aussi d’un touchpad Windows Precision. Pas d’inquiétude toutefois, le joystick de commande propre aux ThinkPad est toujours présent.

Yoga et tablette

Autre produit, le ThinkPad X1 Yoga 2017, dont l’écran 14 pouces peut être pivoté à 360°, pour le transformer en tablette. Le poids est ici un peu plus important : 1,42 kg (épaisseur de 1,7 cm). L’autonomie variera pour sa part suivant l’écran (tactile) choisi. Elle se fixe à 16 heures avec des écrans IPS (de 1920 x 1080 points ou de 2560 x 1440 points) et à 10,5 heures pour l’écran OLED de 2560 x 1440 points.

Une très belle machine, dédiée spécifiquement aux créatifs, qui pourront profiter de son mode tablette et de son écran OLED optionnel.

Dernière offre présentée aujourd’hui, la ThinkPad X1 Tablet 2017. Une tablette convertible en ordinateur portable au travers d’un clavier dédié fidèle aux principes des ThinkPad. Seule concession, la présence d’une béquille arrière pour faire tenir l’ensemble en mode laptop. Dommage.

Le bon point est que le poids de cette machine reste modéré : 770 g ; 1,07 kg avec le clavier. Et 8,5 mm d’épaisseur. Pas mal pour une tablette dont les caractéristiques techniques sont très proches de celles du X1 Carbon. L’écran est un modèle IPS 12 pouces d’une résolution de 2150 x 1440 points. Côté autonomie, Lenovo annonce 10 heures ; 15 heures avec le module de présentation, qui permet par ailleurs d’ajouter un picoprojecteur à la machine.

Les ThinkPad X1 Carbon et X1 Yoga sont annoncés pour février, aux prix de base respectifs de 1349 dollars et 1499 dollars. La ThinkPad X1 Tablet est pour sa part attendue pour mars, avec un tarif de base de 949 dollars.

