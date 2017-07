Le Galaxy Note 8 de Samsung fait sa star sur la Toile

Le plus attendu des smartphones de l’été est sans aucun doute le Galaxy Note 8 de Samsung. Un terminal mobile grand format, qui devrait adopter une dalle de 6,3 pouces. Contre 5,7 pouces pour son prédécesseur. Plusieurs photos de cette machine circulent sur le Toile. Les deux plus convaincantes sont celles de Tung Ha et de SlashLeaks, que nous reproduisons ci-dessous.

Le Galaxy Note 8 devrait reprendre certaines des caractéristiques des Galaxy S8 et S8+. À savoir un écran allongé, bord à bord sur les côtés. Les dalles à couverture étendue (voire totale) tendent à se généraliser rapidement sur les smartphones et phablets de haut de gamme.

Disponibilité fin août ?

Les dernières rumeurs en date annoncent un lancement du Galaxy Note 8 qui serait fixé à fin août. De quoi démarrer la rentrée sur les chapeaux de roue. Et – espérons-le – sans couac cette fois-ci. Un nouvel échec après le retrait du Note 7, plombé par ses problèmes de surchauffe de batteries, pourrait en effet signer la fin de la gamme.

Dans l’intervalle, c’est le Note 7 qui est recyclé dans une nouvelle offre : le Galaxy Note Fan Edition. Un smartphone dont la batterie a été changée pour un modèle moins problématique. Et le processeur remplacé par un Qualcomm Snapdragon 821. Le Galaxy Note FE n’est malheureusement actuellement annoncé qu’en Asie (voir à ce propos notre précédent article « Le Galaxy Note 7 reprend du service en Galaxy Note Fan Edition »).

