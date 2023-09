iPhone 12 : Apple prépare une mise à jour pour la France

Apple a réagi rapidement à une décision des autorités françaises de bloquer les ventes de l’iPhone 12 en raison des niveaux de radioactivité.

La semaine dernière, l’Agence nationale des fréquences (ANFR), l’organisme français de surveillance des radiations, a annoncé que le smartphone émettait plus d’ondes électromagnétiques susceptibles d’être absorbées par l’organisme que ce qui est autorisé.

Apple a cependant contesté les tests effectués par l’organisme de surveillance et a souligné que son iPhone 12 était certifié par plusieurs organismes internationaux comme étant conforme aux normes mondiales en matière de rayonnement.

Une mise à jour made for France pour l’iPhone 12

En effet l’entreprise publie les valeurs DAS de ses appareils sur son site internet, y compris pour l’iPhone 12.

Mais après l’interdiction de vente de l’iPhone 12 en France la semaine dernière, il est apparu que les régulateurs de Belgique, des Pays-Bas et d’Allemagne se penchaient désormais également sur la question.

Apple a réagi vendredi et a déclaré à CNN que les résultats des radiations en France étaient « liés à un protocole de test spécifique utilisé par les régulateurs français et non à un problème de sécurité ».

« Depuis son introduction en 2020, l’iPhone 12 a été certifié et reconnu comme respectant ou dépassant toutes les réglementations et normes SAR applicables dans le monde », a déclaré Apple.

Affirmant que l’iPhone 12 était conforme aux règles d’émissions dans le monde entier, mais qu’il « publierait une mise à jour logicielle pour les utilisateurs en France afin de s’adapter au protocole utilisé par les régulateurs français ».

«Nous publierons une mise à jour logicielle pour les utilisateurs en France afin de s’adapter au protocole utilisé par les régulateurs français. Nous attendons avec impatience que l’iPhone 12 continue d’être disponible en France », a déclaré un porte-parole d’Apple à CNN.

La mise à jour ne pourra être utilisée que par les utilisateurs d’iPhone 12 en France.

Seul l’Iphone 12 est concerné

Le problème des radiations et des téléphones portables se pose depuis des années.

Les militants soutiennent depuis longtemps que les rayonnements émis par les téléphones mobiles ou les réseaux mobiles présentent des risques pour la santé, malgré des années de preuves du contraire.

En effet, un certain nombre d’études n’ont trouvé aucune preuve suggérant que l’utilisation du téléphone mobile est liée aux tumeurs, et que l’arrivée des réseaux intelligents, des réseaux mobiles ou des compteurs intelligents dans les foyers comporte un risque de cancer.

Plus récemment, les militants contre les radiations se sont concentrés sur les signaux 5G et les stations de base mobiles.

La menace d’interdiction de l’iPhone 12 en France est intervenue alors qu’Apple a annoncé la semaine dernière ses derniers modèles iPhone 15, qui ont adopté le connecteur de charge universel USB-C remplaçant les connecteurs Lightning propriétaires de l’entreprise.

