Google préparerait deux, voire trois, smartphones Pixel 2

Avec les smartphones Pixel, Google a livré pour la première fois des terminaux mobiles sous son propre nom, et non celui de constructeurs partenaires.

Il a été confirmé lors du Mobile World Congress 2017 de Barcelone que les Pixel seraient renouvelés en cours d’année. Voir à ce propos notre précédent article « Google proposera des successeurs aux smartphones Pixel en 2017 ».

Plusieurs noms de code de nouveaux terminaux mobiles ont été repérés dans le code source d’Android. Les deux premiers sont « walleye » et « muskie », qui correspondraient respectivement à des offres 5 pouces et 5,5 pouces. Bref, aux Pixel 2 et Pixel 2 XL. Un Pixel 2 Ultra pourrait toutefois également s’inviter dans la danse. En effet, un troisième nom de code a émergé, « taimen ». Lequel fait référence à un poisson connu pour sa grande taille.

Un Pixel 2 en version 6 pouces ?

Si les trois produits sont bien dans les cartons de Google, deux options se profilent. La plus logique consiste en la présence de trois terminaux mobiles de grande taille : 5 pouces, 5,5 pouces et un dernier encore plus imposant. Peut-être du 6 pouces avec écran incurvé bord à bord.

Autre possibilité, un glissement vers le bas, avec des Pixel 2 et Pixel 2 XL de 5 et 5,5 pouces et une troisième offre plus compacte. La rumeur d’une solution Pixel plus abordable tend en effet à persister.

À lire aussi :

Google lance ses concurrents de l’iPhone 7, les Pixel et Pixel XL

Google abandonne sa gamme Chromebook Pixel

Pixel : un bureau modernisé pour les Raspberry Pi