Une nouvelle gamme d’iPad Pro 7,9, 9,7, 10,5 et 12,9 pouces en mars ?

Le site japonais MacOtakara livre son lot de rumeurs sur les prochaines sorties d’Apple. La firme de Cupertino pourrait passer à l’offensive sur les tablettes, avec une nouvelle gamme d’iPad Pro. Celle-ci serait présentée officiellement au public en mars.

Quatre modèles sont attendus : 7,9 pouces, 9,7 pouces, 10,5 pouces et 12,9 pouces. Nouveau format au catalogue d’Apple, l’iPad Pro 10,5 pouces pourrait n’être livré que courant mai. L’iPad Pro de 7,9 pouces devrait pour sa part remplacer efficacement l’iPad mini. Son existence est toutefois sujette à caution, aucune autre source n’ayant évoqué précédemment la sortie d’un iPad Pro de 7,9 pouces.

Avec un design plus compact et un écran bord à bord, l’iPad Pro 10,5 pouces est espéré comme aussi compact que l’iPad 9,7 pouces actuel et devrait donc remporter tous les suffrages… s’il est suffisamment abordable.

Un iPhone 7 rouge et un iPhone SE 128 Go

Autres prévisions de MacOtakara, la montée en gamme de l’iPhone SE, qui serait disponible dans une nouvelle livrée à 128 Go d’espace de stockage. Mais aussi une nouvelle couleur pour les iPhone 7 et iPhone 7 Plus : du rouge. De quoi permettre à ces smartphones de gagner en clinquant, avec une couleur (enfin) moins passe-partout.

Ces modifications devraient être présentées en même temps que la nouvelle gamme d’iPad Pro.

