Samsung espère vendre 60 millions de Galaxy S8

Samsung espère bien se refaire sur le marché des smartphones de haut de gamme, après le fiasco de son Galaxy Note 7. Deux fois rappelé, puis supprimé du catalogue de la firme, pour des soucis insurmontables de surchauffe de la batterie.

The Investor dévoile ainsi que le constructeur espère écouler 60 millions de Galaxy S8. Contre 47 millions de S7 et 45 millions de S6. Le S8 Plus, avec son écran grand format, pourrait attirer les déçus du Note 7 restés fidèles à la marque coréenne.

Samsung espère également un démarrage en fanfare. À cet effet, 16 millions de S8 seront commercialisés dès son lancement, attendu mi-avril. 10 millions de Galaxy S8 et 6 millions de Galaxy S8+. Deux terminaux mobiles attendus aux prix respectifs d’environ 799 euros et 899 euros.

Disponibilité courant avril

Le Galaxy S8 ratera le Mobile World Congress 2017 de Barcelone, qui débutera en fin de mois. En cause, des retards liés aux soucis du Galaxy Note 7. Pas question pour Samsung de reproduire les erreurs du passé. Il faudra donc probablement se contenter d’une nouvelle tablette lors du MWC2017 (voir « La tablette Samsung Galaxy Tab S3 attendue au Mobile World Congress »).

La firme organisera l’évènement Samsung Unpack le 29 mars prochain, à New York. C’est sans aucun doute à cette date que seront lancés les Galaxy S8 et S8 Plus, avec une disponibilité en magasin dans la foulée. Soit courant avril.

