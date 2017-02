Samsung confirme le lancement du Galaxy S8 le 29 mars

C’est dans très exactement 30 jours que sera présenté le nouveau vaisseau amiral du constructeur coréen Samsung Electronics : le smartphone Android Galaxy S8.

Un produit qui a raté le Mobile World Congress 2017 de Barcelone pour faire ses débuts, du fait des répercutions liées au retrait du marché du Galaxy Note 7. Mais la date de son lancement au 29 mars 2017 est officialisée par Samsung.

Lors de sa conférence de presse organisée dans le cadre du MWC 2017, la firme confirme en effet que l’évènement Unpack qui sera organisé le mercredi 29 mars à New York aura bien pour objectif la présentation du S8. L’évènement sera organisé à 11 heures du matin à New York, soit à 17 heures à Paris. Il sera retransmis en direct sur le site samsung.com/galaxy.

Un évènement très attendu, même si l’essentiel des caractéristiques du S8 a d’ores et déjà fuité sur a Toile. Comme la présence de deux modèles, de 5,8 pouces et 6,2 pouces. Ou l’utilisation de deux SoC, suivant les marchés : un Qualcomm Snapdragon 835 ou un Samsung Exynos 8895.

L’iPad Pro visé par la Galaxy Tab S3

Dans l’attente, la firme livre une nouvelle offre : la tablette Android 7 Galaxy Tab S3. Un modèle 9,7 pouces premium (écran de 2048 x 1536 points HDR Super Amoled), au GPU 3 fois plus rapide que précédemment (processeur Qualcomm Snapdragon 820) et à la reproduction sonore soignée (système AKG). 4 Go de RAM et 32 Go d’espace de stockage sont proposés en standard, ainsi qu’une confortable batterie de 6000 mAh. Un stylet S Pen à 4096 niveaux de pression est fourni.

