Samsung recyclerait son Galaxy Note 7 dans les pays émergents

Samsung va-t-il accorder une deuxième vie (voire une troisième) au Galaxy Note7 ? Le problématique smartphone que le constructeur coréen avait retiré de la circulation pour cause de surchauffe de la batterie pourrait être revendu sur certains marchés émergents à partir de mai prochain, rapporte l’édition coréenne de The Korean Economic Daily.

Qu’on se rassure, pour éviter les risques d’explosion, les terminaux se verront dotés d’une batterie d’une capacité inférieure au modèle original, autour de 3000-3200 mAh contre 3500 mAh initialement. Une alternative qui devrait prévenir tout risque de surchauffe et d’explosion comme en a subit nombre de Galaxy Note7 depuis son lancement en août 2016 en Corée et aux Etats-Unis et en Europe à partir de septembre.

Démenti en Inde

Après un premier rappel, Samsung avait finalement décidé de retirer du marché les quelque 2,5 millions d’unités de son appareil en circulation. Aux dernières nouvelles, le constructeur avait réussi à en récupérer 98%. Et pour empêcher définitivement tous risques potentiels sur les modèles toujours utilisés, le Coréen avait effectué une mise à jour interdisant le rechargement de la batterie ainsi que les fonctions radios rendant inutilisable le smartphone. Redoutablement efficace.

Commercialiser les excédants du Galaxy Note 7 permettrait à Samsung de recycler l’appareil afin de limiter l’impact de sa destruction sur l’environnement, selon le journal coréen. Et de réduire les pertes financières induites, accessoirement. Mais toujours pas de prendre l’avion avec puisque le smartphone est définitivement interdit de vol. Le « nouveau » Galaxy Note7 pourrait être distribué en Inde, au Vietnam, notamment. Néanmoins, la filiale indienne de Samsung a démenti cette information, rapporte Gadget 360. Si Samsung confirme le démenti pour le reste des autres marchés cités, il faudra bien se résoudre à définitivement tourner la page du Note7.

