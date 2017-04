Samsung annonce des résultats records sur Q1 2017

Les résultats de Samsung Electronics sur le premier trimestre 2017 ne sont pas encore publiés. Toutefois, la firme coréenne a pu d’ores et déjà se pencher sur ses comptes, et se veut très optimiste.

Le chiffre d’affaires de Samsung Electronics devrait se fixer à 50.000 milliards de wons. Soit moins que sur Q4 2016 (53.330), mais plus que sur Q1 2016 (49.780). C’est toutefois sur le terrain les profits que la firme bat tous les records, avec 9900 milliards de wons annoncés sur le premier trimestre 2017, contre 6680 un an plus tôt.

Les analystes tablaient sur un profit de ‘seulement’ 9400 milliards de wons. L’action de la firme devrait donc atteindre des sommets à la Bourse de Séoul.

Un début d’année exceptionnel

Ces 9900 milliards de wons de gains permettent à Samsung Electronics de signer son meilleur trimestre depuis plus de trois ans. En cause, de bons résultats sur l’activité semi-conducteur. En particulier dans le secteur de la mémoire, un marché qui est actuellement dans une phase favorable.

Et cela pourrait se poursuivre. Les Galaxy S8 et S8+ devraient en effet booster à la fois les ventes de smartphones de Samsung, mais aussi la production de composants. Et Apple vient de signer un contrat d’importance avec le Coréen sur le terrain des écrans OLED (voir « Apple commande 70 millions de dalles OLED à Samsung pour l’iPhone 8 »).

Samsung Electronics pourrait donc bien signer une des plus belles années de son histoire en 2017.

Crédit photo : © Christophe Lagane – Silicon.fr