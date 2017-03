Snap, entreprise se trouvant derrière le service Snapchat, va démarrer son aventure à la Bourse de New York ce jeudi. C’est sur le NYSE, et non le Nasdaq, que sera cotée la société.

Le prix de l’action a été fixé hier à 17 dollars, soit une capitalisation boursière d’environ 24 milliards de dollars. Contre une fourchette de 19,5 à 22,3 milliards de dollars évoquée précédemment (14-16 dollars par action). Le succès de cette introduction a toutefois été tel que l’action aurait pu être fixée à un niveau initial encore plus élevé. Le démarrage de Snap en Bourse devrait donc être explosif.

200 millions d’actions ont été vendues à 17 dollars, soit une somme de 3,4 milliards de dollars levée par l’entreprise. Cette manne ne doit toutefois pas faire oublier que la société affiche d’importantes pertes, malgré un chiffre d’affaires en forte hausse. Et que la croissance de ses utilisateurs commence à marquer le pas.

Le Facebook du chat ?

24 milliards de dollars, c’est deux fois la valeur actuelle de Twitter sur le marché. Mais aussi seulement 6 % de la capitalisation boursière de Facebook, qui avait levé 16 milliards de dollars lors de son arrivée sur le Nasdaq en 2012.

Snap n’entend pas s’opposer frontalement à Facebook. La société mise en effet le hardware et une application mobile rénovée (en particulier sur Android) pour progresser.

