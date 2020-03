5G : Nokia se rapproche de Marvell sans oublier Intel

Nokia est formel : la collaboration avec Intel se poursuit sur les réseaux 5G.

Le groupe finlandais a émis ce rappel au lendemain de l’annonce d’un partenariat avec un autre fournisseur de composants : Marvell.

Ce dernier aidera à développer la gamme de SoC ReefShark, voués à équiper entre autres les stations radio Nokia AirScale.

Il en sera de même pour Intel, à l’appui d’une gamme de processeurs récemment officialisée : les Atom P5900.

Initialement connus sous le nom Snow Ridge, ces successeurs des Atom-C reposent sur la microarchitecture Tremont à 10 nm. Ils disposent de fonctions spécifiques à l’accélération réseau.

Nokia fera usage d’une autre lignée de puces lancée dernièrement* : les Xeon Scalable de deuxième génération. Il les intégrera en l’occurrence dans sa solution AirFrame, qui combine serveurs et connectivité réseau à destination des opérateurs.

* Intel a annoncé, en parallèle, la carte réseau Ethernet 700 et l’ASIC Diamond Mega. La première doit entrer en production d’ici à fin juin. Le second, fondé sur 4 cœurs ARM Cortex-A53, est disponible en accès anticipé.

Photo d’illustration © Nokia

