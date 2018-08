5G : T-Mobile US et Nokia signent un contrat à 3,5 Md$

T-Mobile US a signé avec Nokia un contrat pluriannuel de 3,5 milliards de dollars pour accélérer le déploiement de son réseau 5G sur l’ensemble du territoire états-unien.

Dans le cadre de leur accord, Nokia va fournir à T-Mobile sa technologie 5G ainsi qu’un ensemble de logiciels et de services pour couvrir la bande de fréquences des 600 Mhz. Le spectre du 28 GHz sera également utilisé.

L’agence de presse Reuters parle du « plus grand accord 5G au monde, à ce jour ».

« Nous sommes pleinement impliqués dans la 5G », a déclaré de son côté Neville Ray (en photo), CTO de T-Mobile US, cité dans un communiqué. « Notre accord avec Nokia témoigne du type d’investissement que nous faisons pour fournir à nos clients un réseau 5G d’envergure nationale. Et avec Sprint, nous serons en mesure d’en faire davantage ».

Rivaliser avec Verizon et AT&T

En avril dernier, T-Mobile US (3e du marché) a confirmé racheter son concurrent Sprint (4e) pour un montant de 26 milliards de dollars par échange d’actions.

La fusion donnera naissance à un groupe de 127 millions d’abonnés aux États-Unis.

Elle permettra à T-Mobile US de mieux rivaliser avec Verizon Wireless et AT&T, respectivement 1er et 2e acteurs du marché, dans la course aux services 5G.

(crédit photo © CL pour Silicon.fr)