Accès à privilèges : CyberArk renforce la sécurité de comptes cloud

L’éditeur de solutions de sécurisation des comptes à privilèges CyberArk renforce les capacités de protection de comptes dans le cloud. La cible : les administrateurs systèmes.

La version 10.8 de Privileged Access Security est notamment conçue pour automatiser la détection, l’alerte et la réponse d’accès aux comptes cloud Amazon Web Services (AWS) « à risque » (non gérés).

Les entreprises peuvent ainsi « suivre les informations d’identification AWS partout où elles sont créées, et ce dès leur création », a expliqué l’éditeur acquéreur de Vaultive. Et ce pour « accélérer le processus d’intégration pour ces comptes non gérés ».

Accès privilégiés et sécurisés

La solution v10.8 Privileged Access Security permet donc, selon CyberArk :

– une découverte continue de comptes à privilèges dans AWS, dont les utilisateurs IAM (Identity and Access Management) non gérés, les instances et les comptes EC2 ;

– un processus détection/réponse automatisé aux tentatives d’accès à privilèges dans le cloud ;

– un déploiement simplifié de la solution dans les environnements AWS avec des AMIs (Amazon Machine Images) pour les composants principaux (gestion des sessions, analyse des menaces…).

Par ailleurs, la version 10.8 de Privileged Access Security permet aussi aux administrateurs de configurer le temps d’accès privilégié aux systèmes Windows, dans le cloud ou sur site.