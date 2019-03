AirPod 2 : vraiment sans fil…mais beaucoup plus cher 

Apple multiplie les annonces et les sorties à quelques jours de sa keynote. C’est au tour des AirPod de débarquer dans une nouvelle version.

Sans fil, les AirPod avaient tout de même besoin d’un câble Lightning pour être rechargés, via leur petit boîtier. On emploie l’imparfait car Apple a dévoilé la version 2 de ses écouteurs, et ils sont compatibles avec la recharge sans fil Qi.

AirPod 2 compatibles avec la recharge sans fil Qi

On pose le boîtier sur sa base, et ça recharge avec un petit indicateur pour surveiller l’état de la recharge. Autre nouveauté : l’activation vocale de Siri avec le classique « Dis Siri ».

Pour profiter du boîtier compatible avec la recharge sans fil, comptez tout de même 229 € tandis que la version classique, avec un câble Lightning pour la recharge, est à 179 €. Ça reste plus cher que la version originale.

Pour ceux qui possèdent justement la première version des écouteurs et qui voudraient simplement profiter de la recharge sans fil, Apple vend le boîtier séparément pour 89 euros.

Pour le reste, le design reste identique, et Apple promet une meilleure autonomie avec environ cinq heures d’écoute musicale ou de vidéos, et trois heures de discussion.

Ce qui signifie toujours qu’il faudra les recharger au moins une fois par jour.