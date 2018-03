Akamai décortique la plus grande attaque DDoS observée sur sa plateforme

Akamai a observé la plus intense attaque par déni de service distribué (DDoS en anglais) jamais observée par le spécialiste américain des solutions favorisant la fluidité des transmissions de contenus par réseaux (CDN pour Content Delivery Network) : 1,3 térabit par seconde (Tbit/s en français ou Tbps en anglais).

C’est impressionnant d’avoir atteint ce niveau, même si Octave Klaba, Directeur technologique et fondateur d’OVH, percevait cette évolution dès 2016 à la suite d’un assaut DDoS de 620 gigabits par seconde (Gbit/s) visant le site Internet de l’expert américain en sécurité Brian Krebs (krebsonsecurity.com).

De son côté, OVH a monitoré également cet assaut fondé sur 10 000 sources IP, à en croire un tweet d’Octave Klaba.

1.3Tbps DDoS mitigated by our VAC, packet per packet .. (not with an ACL)

10000 source IPs, from 1608 AS pic.twitter.com/dD1zUmmfN3

— Octave Klaba (@olesovhcom) 1 mars 2018