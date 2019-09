Alexa : les arguments d’Amazon pour les espaces de travail

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Et si vous gériez vos espaces de travail avec Alexa ?

Amazon n’a pas choisi cette approche dans le cadre de l’événement qu’il a dédié, ce 25 septembre, à son assistant vocal.

Le groupe américain a préféré communiquer sous l’angle de la maison connectée. Mais plusieurs des technologies qu’il a présentées peuvent trouver une application dans le monde de l’entreprise.

Illustration avec la gestion du Wi-Fi. Alexa aura cette capacité d’ici à la fin de l’année sur certains routeurs d’Asus et de TP-Link. La liste doit s’allonger en 2020 avec des modèles d’Arris et de Linksys.

Il y a aussi Alexa Guard, lancé l’an dernier pour permettre à des appareils de servir de dispositifs de sécurité. Le voilà désormais intégré aux routines et capable de signaler, lorsque le mode « Absence » est enclenché, une éventuelle présence.

Sidewalk : Amazon lance son réseau IoT

Amazon améliore également la fonction Hunches, qui permet à Alexa de suggérer des actions. Par exemple, fermer une porte restée ouverte ou éteindre une lumière restée allumée. Sur la liste s’ajoute la possibilité de recommander le remplacement de consommables de type piles et cartouches d’encre.

Sur le volet IoT, Amazon lance son propre réseau basse fréquence (900 MHz) et longue distance (plus d’un km, avec des capacités de maillage). Son nom : Sidewalk.

Un premier appareil est proposé en tant que design de référence. Il s’agit d’un tracker pour chien.

On soulignera par ailleurs la disponibilité générale d’Alexa Presentation Language. Ce dérivé de HTML5 sur base JSON permet de créer des interfaces auxquelles les skills Alexa peuvent faire appel. Il est disponible sur les Echo Show et Echo Spot, les Fire TV et les Fire Tablet, ainsi que, entre autres, des Smart TV LG et Sony.

L’outil de développement d’applications vocales Alexa Skills Kit évolue en parallèle, avec la possibilité d’utiliser des profils de voix pour personnaliser l’expérience.

Photo d’illustration © Amazon