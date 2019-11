Alibaba Cloud passe en open source un algorithme de machine learning

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alibaba Cloud a ouvert sur GitHub une partie du code (« core codes ») d’Alink, sa plateforme d’algorithmes d’apprentissage automatique (machine learning) reposant sur Flink. Les bibliothèques d’algoritmes proposées prennent en charge le traitement par lots (batch) et les flux de données.

Comme l’a souligné ZDNet.com, ces algorithmes sont utilisés pour différentes tâches d’apprentissage machine, de la recommandation de produits en ligne à l’automatisation du support client par Alibaba Group.

Le conglomérat chinois utilise notamment Alink pour renforcer son pôle e-commerce et la place de marché BtoC Tmall du groupe. Par ailleurs, en plus du support de ses solutions propriétaires, Alink est compatible avec les plateformes open source de stockage de données Kafka, HDFS et HBase, entre autres.

Le choix de l’open source

Alibaba déclare faire partie des 10 principaux contributeurs sur GitHub.

En ouvrant l’accès au code d’Alink, Alibaba Cloud ambitionne de faciliter la création d’applications et de fonctionnalités d’analyse, de recommandation et de personnalisation en temps réel par des dévelopeurs et analyste de données tiers.

Et par extension, élargir sa communauté.

« Nous nous sommes engagés à nous connecter à la communauté open source le plus tôt possible dans nos cycles de développement logiciel. Partager Alink sur GitHub souligne cet engagement », a déclaré angqing Jia, VP d’Alibaba Group et président d’Alibaba Cloud Intelligence.

crédit photo © Alibaba