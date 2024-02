Allemagne, Espagne, Royaume-Uni…Microsoft renforce la puissance d’Azure en Europe

Plus de 3 milliards pour l’Allemagne, presque 2 milliards pour l’Espagne et près de 3 milliards pour le Royaume-Uni…Microsoft multiplie les annonces d’investissement en Europe pour renforcer son infrastructure Azure sur fond de développement de l’IA.

En première ligne, c’est Brad Smith, le président de Microsoft, qui sort le carnet de chèque.

.@Microsoft is committed to enabling companies across the German economy to use AI to remain at the cutting edge of global competitiveness. This 3.2 billion EUR investment will double Microsoft’s AI infrastructure and cloud capacity to meet the country’s accelerating demand for…

— Brad Smith (@BradSmi) February 15, 2024