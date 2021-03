Analytics : Tableau s’ouvre à la Business Science

Tableau, qui s’apprête à changer de CEO – Mark Nelson va remplacer à ce poste Adam Selipsky bientôt de retour chez AWS -, pousse sa mise à jour 2021.1.

Cette version de la plateforme d’analyse et de visualisation de données acquise en 2019 par Salesforce est axée sur la « science des affaires » (Business Science). Ou l’analyse et l’aide à la décision alimentées par de nouvelles capacités d’intelligence artificielle (IA).

Disponible dans les jours qui viennent, la mise à jour 2021.1 de Tableau sera livrée avec Einstein Discovery, l’outil d’analyse statistique et d’apprentissage machine (ML) de Salesforce. Une solution conçue pour analyser automatiquement des millions de lignes de données « en quelques minutes » afin d’y déceler des modèles et des tendances..

Tableau 2021.1 inclut également une connectivité Microsoft Azure renforcée, une nouvelle galerie d’extensions et un système de notification repensé. Le logiciel prend aussi en charge un nouveau connecteur Salesforce Customer 360 Audiences et des expressions de niveau de détail (LOD) qui facilitent l’usage de menus contextuels, entre autres.

Pour qui ?

Des utilisateurs métiers aux analystes data

L’objectif de Tableau est de proposer des modèles, simulations et prévisions qui facilitent l’analyse d’informations complexes « par le plus grand nombre », « en quelques clics et sans code (no-code) », selon les promoteurs de l’offre.

Andrew Beers, CTO de Tableau Software, l’a expliqué dans un billet de blog.

« En permettant aux utilisateurs métiers et aux analystes data de tirer parti de prévisions et d’aperçus générés à partir de modèles ML – sans avoir à apprendre Python, les statistiques ou comment régler les paramètres d’un algorithme -, vous commencez à développer votre équipe d’experts axés sur les données », a-t-il souligné.