Développeurs : Python profite d’un regain de popularité

Python devient le deuxième langage de programmation le plus apprécié derrière JavaScript, selon un classement de popularité sur la durée publié par RedMonk.

La société d’analystes ne propose pas un guide exhaustif. Elle s’appuie sur des données publiques iusses des plateformes GitHub et Stack Overflow pour alimenter ses classements des langages les plus utilisés par les développeurs sur une période longue.

« Pour la première fois dans l’histoire de ces classements qui ont débuté en 2012, un langage non Java ou JavaScript est en deuxième position », a souligné le cofondateur de RedMonk Stephen O’Grady. Python est donc plus populaire que par le passé auprès de développeurs appelés à migrer vers la v3.x., Python 2 n’étant plus supporté depuis le 1er janvier 2020.

Auparavant, « Python a passé environ quatre ans à la quatrième place, avant de gagner la troisième place il y a trois ans et de s’y maintenir – jusqu’à ce mois [de janvier] », a ajouté l’analyste. Il explique ce gain par la polyvalence de Python, son adaptation à de nouveaux usages et charges de travail, ainsi que son accessibilité générale et sa facilité d’utilisation.

JavaScript, Python, Java…

Résultat, Python et Java sont au coude-à-coude dans un classement toujours dominé par JavaScript, le langage de script des projets Web et Cloud, entre autres.

Par ailleurs, RedMonk souligne la bonne tenue de TypeScript (qui a gagné une place pour devenir 9e ex-aequo), langage de programmation arrivé plus récemment sur le marché.

Le top 20 à fin janvier 2020 est le suivant :

1. JavaScript

2. Python

2. Java

4. PHP

5. C#

6. C++

7. Ruby

7. CSS

9. TypeScript

9. C

11. Swift

12. Objective-C

13. Scala

13. R

15. Go

15. Shell

17. PowerShell

18. Perl

19. Kotlin

20. Haskell

RedMonk a livré l’infographie (cliquable) ci-dessous pour illustrer ces données :