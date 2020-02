Android 11 ouvert aux développeurs : les éléments à retenir

À quoi s’attendre avec Android 11 ?

Google vient de donner des éléments de réponse en ouvrant aux développeurs une version préliminaire. Elle est disponible sous la forme d’une image système à flasher sur les smartphones Pixel (2 et modèles ultérieurs).

Deux autres moutures doivent suivre d’ici au mois d’avril, avant le passage en bêta, pour une disponibilité générale au 3e trimestre 2020.

Les entreprises qui gèrent des profils professionnels sur des appareils Android auront noté les possibilités supplémentaires qui s’offriront aux administrateurs. Notamment l’activation du mode Common Criteria.

Ce dernier renforce certains aspects sécuritaires. Parmi eux, le chiffrement du Bluetooth Low Energy, la gestion des magasins de configuration des connexions Wi-Fi et l’accès aux certificats pour les applications en arrière-plan.

Android 11 va aussi étendre le système d’onglets aujourd’hui intégré au lanceur pour séparer les applications accessibles sur les profils personnel et professionnel.

On retrouvera ces onglets à plusieurs niveaux des paramètres systèmes : localisation, stockage, comptes et informations sur les applications.

Les admins auront par ailleurs à leur disposition diverses API pour vérifier et contrôler :

Sur le volet sécurité, Android 11 étend le projet Mainline à une vingtaine de modules du système (contre une dizaine sur Android 10). Les correctifs qui leur sont destinés sont installables depuis le Play Store plutôt que d’attendre que le constructeur livre une mise à jour de l’OS.

Sur le chantier de la confidentialité, Google introduit un système d’autorisation temporaire pour l’accès à la géolocalisation, au microphone et à l’appareil photo. Les applications devront redemander la permission à chaque ouverture.

L’option d’autorisation systématique disparaît de la boîte de dialogue affichée au premier lancement. L’utilisation devra l’activer dans les paramètres de l’application.

Android 11, c’est aussi des adaptations pour les appareils pliables, ainsi que pour les écrans à poinçon et à bords incurvés.

Au niveau de l’interface, il y a du nouveau pour les applications de messagerie :

On avait vu ces « bulles de notification » apparaître pendant la phase bêta d’Android 10. Google ne les avait finalement pas intégrées dans la version finale.

Même chose pour la fonction d’enregistrement d’écran et l’épinglage d’applications sur le menu de partage. Tous deux font leur retour sur Android 11.

Dans le contexte du développement de la 5G, Google apporte de la souplesse pour la gestion des réseaux mobiles, avec deux API.

L’une interroge le modem – ou, à défaut de compatibilité, se base sur la connexion réseau – pour estimer la bande passante. L’autre, destinée à détecter les connexions de données illimitées, fonctionne désormais avec les réseaux cellulaires.

Android 11 renforce aussi le contrôle sur l’exécution d’algorithmes d’apprentissage automatique. Avec des API qui permettent, entre autres :

Comme avec chaque version d’Android, quelques nouveautés sont réservées aux Pixel. Par exemple, un nouveau geste pour lire de la musique et mettre en pause.

Illustration principale via Visualhunt.com

