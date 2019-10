Pixel 4 : 5 éléments sur lesquels Google a fait l’impasse

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Écrans 90 Hz, double capteur photo à l’arrière, technologie Motion Sense pour le contrôle gestuel… La génération Pixel 4 apporte son lot de nouveautés.

Google ne reconduit cependant pas tout ce qu’il a proposé sur ses précédents smartphones.

Audio : tout pour le sans fil

Jusqu’alors, Google a toujours livré, avec ses smartphones dépourvus d’une prise jack, au moins un adaptateur USB-C, voire un casque. Ce n’est plus le cas avec le Pixel 4. L’accent est mis sur la deuxième génération des oreillettes Bluetooth Pixel Buds, qui ne seront toutefois commercialisées qu’au printemps prochain (prix annoncé pour les États-Unis : 179 $).

Photo : fini le stockage illimité en qualité originale

Tous les Pixel depuis le premier modèle – à l’exception des 3A et 3A XL – incluaient un service de stockage cloud illimité pour les photos, en qualité originale. Avec le Pixel 4, on reste sur un stockage illimité, mais les photos seront « compressées ou redimensionnées ». À la place, l’utilisateur bénéficie de trois mois d’essai à l’offre Google One.

Réalité virtuelle : terminé Daydream

Le Pixel 4 est le premier de la lignée à ne pas prendre en charge la plate-forme VR Daydream. Google a confirmé l’abandonner, non sans souligner que la réalité virtuelle fondée sur les smartphones lui semblait compromise sur le long terme. Le groupe américain arrête, en parallèle, la commercialisation de son casque Daydream View.

5G : pas pour tout de suite

Comme Apple avec ses derniers iPhone, Google a fait l’impasse sur la 5G. Les Pixel 4 et 4 XL embarquent un modem 4G LTE Cat 18 (débits théoriques : 1,2 Gbit/s en réception et 150 Mbit/s en émission).

La biométrie sans empreintes digitales

La reconnaissance faciale est la seule option d’identification biométrique disponible sur le Pixel 4. Un capteur d’empreintes digitales logé sous l’écran n’aurait peut-être pas procuré les mêmes performances qu’intégré au dos du téléphone comme sur le Pixel 3.

Qui a dit iPhone 11 ?

Les Pixel 4 et 4 XL sont livrés avec Android 10, en blanc, noir ou orange. Leur lancement commercial interviendra le 24 octobre en France.

Les réservations ont débuté, avec, sur la boutique Google, des tickets d’entrée respectifs à 769 € TTC et 899 € TTC. On est dans la même gamme de prix que l’iPhone 11, vendu à partir de 809 € sur le site d’Apple.

Les Pixel 3 et 3 XL avaient été lancés à des tarifs un peu plus élevés. En l’occurrence, 849 € et 959 €.

D’une génération à l’autre, la taille de l’écran évolue sur l’un des deux modèles : le Pixel 4, qui passe à 5,7 pouces (2 220 x 1 080 pixels) contre 5,5 pouces pour le Pixel 3.

Le Pixel 4 XL reste à 6,3 pouces (3 200 x 1 800).

Suite logique, le Snapdragon 845 des Pixel 3 et 3 XL est remplacé par un Snapdragon 855. La capacité de RAM est portée de 4 à 6 Go. On reste sur des versions à 64 et 128 Go de stockage, sans possibilité d’extension.

À l’arrière, on ne trouve plus un, mais deux capteurs photo. Le 28 mm à 12 mégapixels reste d’actualité. S’y adjoint un 45 mm à 16 mégapixels (f/ 2.4).

Pas de changement en façade : Google a conservé le capteur 22 mm à 8 mégapixels. Il a en revanche étendu le mode Vision de nuit à l’astrophotographie.

Du côté des technologies qui font leur entrée, il y a Motion Sense. Elle met en œuvre un radar qui détecte les commandes gestuelles. Typiquement pour piloter la lecture de musique ou gérer des alarmes.

Malgré une batterie un peu moins puissante que celle du Pixel 3 (2 800 mAh contre 2 915 mAh), le Pixel 4 est plus lourd (162 g contre 148 g). Le différentiel de masse est similaire entre le Pixel 4 XL (193 g, 3 700 mAh) et le Pixel 3 XL (184 g, 3 430 mAh).

Photos d’illustration © Google