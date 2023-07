Apple dynamise le top 10 des capitalisations boursières

Apple a de nouveau franchi les 3 000 milliards de dollars de capitalisation.

Vendredi 30 juin, le cours de l’action Apple a augmenté de 2,21% à 193,78 dollars. La capitalisation du concepteur des Mac, iPhone et iPad a ainsi atteint 3 050 milliards $.

L’entreprise fondée en 1976 par Steve Jobs et Steve Wozniak avait déjà dépassé le cap symbolique des 3 000 milliards $ le 3 janvier 2022, brièvement. Mais le titre avait perdu du terrain la même journée. Le cours avait chuté de 25% le reste de l’année, avant de se relancer.

Désormais, malgré les incertitudes macroéconomiques et les réductions d’effectifs dans de grands groupes et start-up des technologies de l’information, Apple pourrait générer 400 milliards $ de chiffre d’affaires et 100 milliards $ de bénéfices annuels.

Le marché salue les performances d’Apple et le recul de l’inflation aux États-Unis.

En outre l’indice Nasdaq 100, qui regroupe les principales valeurs technologiques, est en passe de réaliser son meilleur premier semestre, avec une hausse d’environ 39%.

Le top 10 des plus importantes capitalisations boursières mondiales s’en ressent.

Top 10 des capitalisations boursières mondiales

Au 3 juillet 2023, relève CompaniesMarketCap.com, les dix plus grandes entreprises à l’échelle mondiale, en fonction de leur capitalisation boursière, sont :

1. Apple > 3 050 milliards $ (États-Unis)

2. Microsoft > 2 530 milliards $ (États-Unis)

3. Saudi Aramco > 2 080 milliards $ (Arabie Saoudite)

4. Alphabet (maison mère de Google) > 1 530 milliards $ (États-Unis)

5. Amazon (maison mère d’AWS) > 1 340 milliards $ (États-Unis)

6. NVIDIA > 1 940 milliards $ (États-Unis)

7. Tesla > 830 milliards $ (États-Unis)

8. Berkshire Hathaway > 745 milliards $ (États-Unis)

9. Meta Platforms (maison mère de Facebook) > 735 milliards $ (États-Unis)

10. TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co) > 523 milliards $ (Taïwan)

Huit des dix entreprises qui disposent des plus importantes capitalisations boursières mondiales sont actives dans les technologies de l’information, dont deux dans les processeurs. Une de ces entreprises est taïwanaise, les autres sont américaines.

Ces huit sociétés pèsent collectivement plus de 10 700 milliards $ de capitalisation.

Le groupe Apple, de son côté, était dévenu en août 2018 la première entreprise à atteindre 1 000 milliards $ de capitalisation. Deux ans après, l’entreprise basée à Cupertino (Californie) franchissait les 2000 milliards $, trois ans après les 3 000 milliards $.

(image d’illustration générée par IA)