Usage de l’IA : deux sociétés d’investissement condamnées pour de fausses allégations

La SEC, gendarme de la Bourse américaine, part en guerre contre l’«IA washing ».

« Alors que de plus en plus d’investisseurs envisagent d’utiliser les outils de l’IA pour prendre leurs décisions d’investissement ou décider d’investir dans des entreprises prétendant exploiter son pouvoir de transformation, nous nous engageons à les protéger contre ceux qui se livrent au « lavage de l’IA » », déclare Gurbir S. Grewal, son directeur de la division Enforcement.

La SEC ( Securities and Exchange Commission) est d’ores et déjà passée à l’acte avec la condamnation de deux sociétés de conseil en investissement : Delphia Inc, basée à Toronto, et Global Predictions Inc, basée à San Francisco. Verdict : une amende civile de 225 000 $ pour la première et de 175 000 $ pour la seconde.

We announced settled charges against 2 investment advisers, Delphia (USA) Inc & Global Predictions Inc, for making false & misleading statements about their purported use of AI. Enforcement Director Gurbir Grewal talks more about the cases:https://t.co/T8NcPKfnM9 pic.twitter.com/kuiX6JIZK0 — U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) March 18, 2024

Et de donner un exemple de «IA washing ». Selon l’ordonnance, Delphia a affirmé qu’elle « mettait à profit les données collectives pour rendre notre intelligence artificielle plus intelligente afin qu’elle puisse prédire quelles entreprises et tendances sont sur le point de réussir et y investir avant tout le monde ». Une affirmation qui s’est donc révélée fausse et mensongère.

Du côté de Global Predictions, la manipulation est du même acabit. L’entreprise prétendait notamment être le « premier conseiller financier réglementé en matière d’IA ».

Les deux entreprises « sans admettre, ni nier les conclusions de la SEC » ont accepté leur condamnation indique le gendarme de la Bourse.