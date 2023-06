Apple Vision Pro : la « killer app » dans la digital workplace ?

Le casque Apple Vision Pro, « grand saut vers le futur » ou « ticket à 3500 $ pour nulle part » ? Dans la presse tech américaine, on trouve les deux versions.

Chez les dubitatifs, un argument revient souvent : il n’y a pas de marché. « On disait la même chose pour les tablettes avant l’iPad, rétorquent certains. Et pour les montres connectées avant l’Apple Watch ».

Nous nous étions posé la même question à la sortie de cette dernière en France au printemps 2015 : à qui la « killer app » ? On avait pu constater qu’il n’en existait pas vraiment : les applications reproduisaient essentiellement les capacités de smartphones.

En sera-t-il de même avec le Vision Pro ? Le produit est censé sortir début 2024. D’après la présentation qu’il en a faite et le communiqué publié par après, Apple ne promet pas, pour le moment du moins, de révolution des usages.

Vision Pro : une place dans la digital workplace ?

La digital workplace est l’un de ses angles d’attaque, comme elle l’était pour Microsoft lors de l’officialisation du casque HoloLens début 2015. La promesse, dans les grandes lignes : bénéficiez, sur le principe de l’informatique « spatiale », d’un environnement de travail sans limites physiques, compatible avec clavier et trackpad.

Ce « canevas infini », Apple le met aussi en avant sous l’angle du divertissement. La vidéo officielle du présentation de Vision Pro montre, par exemple, un cas d’usage du casque en avion.

Remplacer les écrans sera-t-il, au final, le principal usage du Vision Pro, au moins dans sa première incarnation ? On pourrait considérer, en tout cas, que la nécessité d’une « killer app » n’est pas avérée si on en juge à la dynamique commerciale de l’Apple Watch (des dizaines de millions d’unités vendues par an).

Le succès du Vision Pro réside peut-être sur les mêmes segments que ceux que Microsoft a touchés avec HoloLens : formation, design, care, industrie… Le casque d’Apple a aussi pour lui une technologie de réalité augmentée non pas optique, mais basée sur la caméra 3D embarquée. Tout en limitant la distorsion et la perte de lumière, cela permet, par exemple, de masquer des objets du monde réel. On peut aussi percevoir les apports de cette technologie en matière d’accessibilité, combinée entre autres à la fonction de détection d’objets et de personnes.

