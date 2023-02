5 chiffres sur l’usage des télécoms en entreprise

Où en sont les entreprises dans l’usage des services de communications électroniques en France ? L’Arcep a récemment communiqué des indicateurs couvrant l’année 2021. En voici quelques-uns.

45 %

Le taux d’abonnements téléphoniques fixes sur technologie RTC (contre 8 % sur le marché grand public).

À fin 2021, l’Arcep dénombrait 7,503 millions d’abonnements téléphoniques fixes dans les entreprises. C’était quatre fois moins que sur le marché grand public (30,566 millions)… et une baisse de 4 % sur un an.

Sur les 3,379 millions d’abonnements RTC entreprises, environ 6 sur 10 (2,127 millions) étaient sur des lignes analogiques.

31 %

Le poids de la fibre sur l’ensemble des abonnements haut et très haut débit fixe.

L’Arcep recense un peu plus de 2,6 millions de ces abonnements (+2,2 %). Dont 2,062 millions d’offres « professionnelles » et 570 000 accès de haute qualité et réseaux intersites.

Parmi les « offres pros », les accès haut débit restent majoritaires : 1,222 million (-12,6 %). Sur les 840 000 accès très haut débit (+35,9 %), 76 % sont en fibre optique de bout en bout (vs 60 % sur le marché grand public). Ce qui donne un « poids fibre » de 31 %.

Ce dernier taux se retrouvent sur le volet « accès haute qualité / réseaux intersites ».

96 €

Le prix moyen, hors taxes, d’une offre « pro ». Il est stable d’une année sur l’autre. Celui des offres « haute qualité » recule légèrement : -0,4 %, à 335,90 €.

Le prix moyen des forfaits mobiles baisse plus nettement : -5,5 %, à 16,20 € HT. L’écart se réduit avec le marché public, où le prix moyen est à 15,70 €.

3 heures 40 minutes

La consommation vocale mensuelle moyenne depuis les terminaux mobiles (-12,3 %). Chez le grand public, on en est à 4 h 12.

L’Arcep estime la consommation globale pour 2021 à environ 23,2 milliards de minutes, soit -7 % par rapport à 2020.

Son estimation pour les réseaux fixes : environ 12,5 milliards de minutes (-5,8 %). Dont 30 % sur lignes RTC (-21 %), pour une moyenne de 2 h 15 par mois (grand public : 1 h 22).

0,504 exaoctet

Le volume global de data consommée sur les quelque 10,6 millions de lignes mobiles. La moyenne est à 4,397 Go par client (+5,4 %). Celle du grand public est à 10,5 Go (voire 11,5 Go si on exclut le prépayé), pour un total d’environ 8,2 Eo.

À 6,509 milliards, le nombre de SMS envoyés a diminué de 9,8 % (grand public : -12,6 %). Même tendance pour les MMS : 441 millions, soit -4 % (grand public : -12,4 %). Tout confondu, on en est à 66 unités par mois en moyenne (grand public : 164).

Illustration principale © Gajus – Adobe Stock