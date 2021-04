Arctic Vault : GitHub a-t-il archivé des données indésirables ?

Qu’y a-t-il exactement dans l’Arctic Vault de GitHub ? Peut-être pas forcément ce qui aurait dû s’y trouver. Notamment des données médicales confidentielles.

L’Arctic Vault est la première incarnation* du programme de préservation du code open source GitHub Archive, lancé en novembre 2019. L’initiative a consisté à capturer, le 2 février 2020, un instantané des dépôts publics actifs sur la plate-forme. Puis à stocker l’ensemble sur du film photosensible destiné à l’archivage longue durée (un millier d’années en l’occurrence).

L’ensemble est entreposé dans l’Arctic World Archive. Celle-ci se situe à 250 m de profondeur, dans une ancienne mine de charbon, sur l’île norvégienne de Spitzberg. Une quarantaine de pays reconnaissent l’endroit comme une zone démilitarisée. On y abrite du patrimoine depuis 2017, des manuscrits du Vatican aux toiles de Rembrandt.

Il n’est pas certain que les données médicales en question aient bel et bien fait l’objet d’un archivage. Mais la probabilité est grande. Ne serait-ce que du point de vue temporel. D’après les chercheurs qui les ont détectées, ces informations personnelles (noms, adresses postales, dates de naissance, bilans de santé, numéros de sécurité sociale…) étaient apparues sur des dépôts publics au plus tard en septembre 2019. Et leur suppression n’était intervenue qu’en décembre 2020.

Here’s one for you: In collab with @PogoWasRight I disclosed a PHI #databreach that was possibly backed up to the @github #ArcticCodeVault

And no, this is not an april fool’s joke, I wish.

https://t.co/tdgqCQ6kZT https://t.co/qFCona3HXv

— 🦆 SchizoDuckie 🦆 (@SchizoDuckie) April 1, 2021