Arm valorisée entre 50 et 54 milliards $

Selon des sources proches du dossier citées par Reuters, on en sait plus sur la valorisation de Arm après son introduction à la Bourse (IPO) de New York, dont la date précise n »est toujours pas connue. Cependant, elle devrait intervenir cette semaine.

La fourchette de prix de l’action serait fixée entre 47 et 51 $ pour une valorisation comprise entre 50 et 54 milliards $. Selon un consensus des observateurs du dossier, 10 % du capital d’Arm sera proposé aux marchés, soit une levée de fonds attendue autour des 5 milliards $.

Néanmoins, cette estimation est bien en deçà de la dernière valorisation publique de 64 milliards quand son principal actionnaire, SoftBank, a racheté pour 16 Md$, les 25 % d’Arm que son propre d’investissement, Vision Fund, détenait encore.

Les Gafam sur les rangs pour entrer au capital d’Arm

Ces 10% du capital proposé aux marchés susciteraient les intérêts des principaux clients d’Arm qui sont aussi les leaders du secteur IT ( au sens large), indique Reuters.

Et de lister Apple, Nvidia, Alphabet (Google), AMD , Intel ou Samsung qui y voient un moyen de sécuriser leur relation commerciale avec Arm sur un marché des processeurs en forte tension, avec des tickets compris entre 25 et 100millions $ chacun.

SoftBank avait mis la main sur Arm en 2016, pour environ 32 Md$. En délicatesse sur d’autres de ses activités, il avait rapidement entrepris de s’en séparer. NVIDIA s’était porté acquéreur. Les discussions avaient officiellement démarré en septembre 2020. Mais le deal n’avait pas abouti, de nombreuses barrières s’étant dressées, des USA à la Chine.

Selon ses propres estimations, Arm détiendrait, à fin 2022, les parts de marché suivantes en valeur sur la partie processseurs : 10,1 % dans le Cloud, 25,5 % dans les équipements réseau, 32,3 % dans l’électronique grand public, 40,8 % dans l’automobile et 64,5 % dans l’IoT/embarqué.

Hors Arm China, ses quatre plus gros clients ont engendré un tiers des revenus sur le dernier exercice fiscal (FY23). Au 30 juin 2023, Arm disposait d’environ 1,25 Md$ de liquidités.