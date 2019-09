Cycle de vie des PC : maximiser les revenus des machines avec le PCaaS

Suivant un modèle OPEX, le PCaaS implique de payer un tarif mensuel pour un ensemble de services de production, de configuration et de gestion des machines.

Les ordinateurs portables font aujourd’hui partie intégrante de toute stratégie informatique, avec des entreprises qui cherchent à mobiliser véritablement leur personnel et à équiper leurs collaborateurs avec des appareils portables, sécurisés et productifs. Pourtant, dans le même temps, les recherches de SpiceWorks ont montré que plus de la moitié des acheteurs de technologies ne s’attendent pas à une augmentation de leurs budgets cette année.

Ainsi, alors que les DSI font face à une pression plus forte que jamais pour démontrer l’impact positif de la technologie sur le résultat net, ils doivent également allonger leurs budgets et faire preuve d’une plus grande durabilité au sein du département informatique. Même ceux qui ont la chance de recevoir un budget supplémentaire seront probablement censés investir dans des technologies émergentes sur le lieu de travail comme l’IA, l’Edge Computing et les solutions sur le cloud, laissant peu de budget pour les machines.

Par conséquent, la gestion du cycle de vie de la flotte d’appareils devient encore plus importante, ce qui peut en retour créer de plus grandes opportunités pour les revendeurs s’ils peuvent l’intégrer à leur offre et aider les responsables informatiques à tirer un maximum de valeur de leur matériel.

Une opportunité pour les revendeurs

Plutôt que de promouvoir des machines en se basant sur leur coût initial par rapport à leurs capacités, les partenaires de distribution devraient plutôt envisager comment elles s’intègrent au réseau plus large des clients sur le long terme et ce qu’ils peuvent faire pour soutenir la gestion des coûts – de la planification de la machine à la fin de vie.

Le modèle PCaaS (PC as a Service), qui vise à rendre la gestion du cycle de vie des appareils plus simple, offre un moyen crucial de répondre à ces besoins à long terme.

Pour les partenaires de distribution, le partenariat avec les fournisseurs qui proposent de tels services leur permet de fournir un package plus attrayant aux clients, tout en s’appuyant sur le fournisseur pour fournir l’accompagnement permanent requis.

Suivant un modèle OPEX, le PCaaS implique de payer un tarif mensuel pour un ensemble de services de production, de configuration et de gestion des machines.

Avant de s’engager dans ce modèle, il est crucial d’évaluer ce que les employés d’un client attendent des machines, puis de fixer des objectifs autour de ce que le projet de gestion du cycle de vie de l’appareil doit atteindre – par exemple, réduire les coûts ou libérer du temps pour le service informatique. Une fois que les objectifs sont fixés avec le client et que les modèles ont été choisis, la manière dont ils sont configurés peut représenter un défi majeur pour les entreprises.

Livraison de machines prêtes à fonctionner

Beaucoup de choses doivent être faites avant qu’une machine ne soit prête à être déployée. La phase de préparation de la machine offre aux revendeurs une occasion unique d’ajouter de la valeur, en offrant des conseils et en fournissant des offres comprenant des services de configuration – les machines arrivent donc dans l’entreprise configurées et prêtes à être déployées.

À ce stade, la flotte peut également être adaptée aux exigences spécifiques de réseau et de sécurité de l’entreprise via des paramètres BIOS prédéfinis. Proposer des machines prêtes à être déployées permet de garantir la tranquillité d’esprit du client et réduit la pression sur l’équipe informatique.

Tout comme la configuration de l’appareil est un sujet de préoccupation, le déploiement aussi.

Trop souvent, il s’agit d’un processus long et complexe qui peut perturber les opérations. Les revendeurs peuvent soutenir un déploiement plus fluide avec des packages comprenant des services de déploiement.

Cela signifie que l’installation sur site est effectuée par des techniciens fournisseurs qualifiés, qui peuvent démonter les anciens appareils, migrer les données et configurer de nouveaux modèles, parmi d’autres services – en éliminant les problèmes liés aux perturbations et en libérant un temps précieux pour l’équipe informatique interne.

Accompagnement à long terme

Les temps d’arrêt des machines représentent un sérieux problème dans le monde professionnel ultra-mobile d’aujourd’hui. Par conséquent, une fois les appareils configurés et déployés, ils doivent être gérés et maintenus.

Pour plus de flexibilité, de commodité, de rapidité et de rentabilité, les revendeurs doivent rechercher des offres PCaaS qui comprennent en standard des services de support à la demande.

Par exemple, les packages qui proposent des réparations sur site ou des services de remplacement d’appareils – le remplacement étant effectué le jour ouvrable suivant ou par enlèvement et retour. Mieux encore, un portail centralisé qui permet aux entreprises de gérer et suivre leurs actifs afin de maintenir une performance de qualité, d’évaluer les informations techniques et de suivre en temps réel les demandes d’assistance.

La sécurité constitue une autre considération cruciale pour l’entreprise. Dans le cas rare d’une cyber-attaque, d’un reformatage accidentel d’une machine ou d’un dommage physique, les clients peuvent perdre de précieuses données pour l’entreprise – impliquant des coûts et portant atteinte à la réputation d’une entreprise. Cela rend un solide composant de récupération des données inestimable, englobant la restauration des données, le nettoyage à distance en cas de perte ou de vol d’unités et le remplacement de disques durs.

Lorsqu’un appareil est devenu obsolète et a été remplacé, il est important qu’il soit retiré de manière durable et écologique pour rester conforme. En outre, l’élimination doit être effectuée de manière sécurisée pour protéger les données sensibles de l’entreprise.

Lors de l’examen d’une offre PCaaS, il est important qu’ils garantissent que l’ancien équipement informatique sera éliminé de manière durable et sécurisée.

Soutenir les objectifs à long terme

En promouvant une gestion complète du cycle de vie des machines plutôt que de vendre simplement des appareils autonomes, les revendeurs peuvent aider les clients à réduire les coûts, améliorer la sécurité, promouvoir les pratiques durables et augmenter la productivité des employés.

L’optimisation de la gestion du cycle de vie des machines dans le cadre d’une stratégie informatique orientée PCaaS peut aider les responsables informatiques à démontrer une contribution positive à la réalisation des objectifs de l’entreprise. Il appartient aux revendeurs de les éduquer sur les avantages qu’il y a à envisager la valeur à vie plutôt que le coût initial, et de leur fournir ensuite les conseils et l’assistance nécessaires