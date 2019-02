Pourquoi les entreprises doivent opter pour des smartphones professionnels

Selon une étude de l’ARCEP parue fin 20181, 3 français sur 4 possèdent un smartphone grand public. S’ils présentent de nouvelles fonctionnalités, ces appareils restent néanmoins fragiles. Ils sont par exemples sensibles aux chocs et aux tentatives de piratage.

Ces risques sont peu compatibles avec le monde de l’entreprise qui nécessite des terminaux robustes, capables de résister à des environnements variés. En effet, face à la mobilité croissante des professionnels, les appareils doivent être en mesure de résister aux intempéries, aux chutes ou encore à la poussière et à l’eau. Voilà pourquoi les entreprises doivent prendre conscience que leurs collaborateurs attendent davantage de leur smartphone qu’une simple connectivité.

Rendre son entreprise plus intelligente

L’enquête annuelle « Intelligent Enterprise Index »2 révèle que 49 % des entreprises sont en passe de devenir « intelligentes » grâce à leur capacité à associer les dimensions physiques et numériques de leur activité. Cela passe par une visibilité en temps réel, des environnements pilotés par les données et des workflows mobiles collaboratifs, ainsi qu’une réduction des coûts, rendue possible grâce à l’automatisation des opérations et l’augmentation de la productivité.

Désormais, de plus en plus d’organisations cherchent à équiper leurs collaborateurs de terminaux mobiles intelligents en vue de développer un niveau de performance concurrentiel, permettant d’améliorer l’expérience d’achat, de rester à l’écoute du client et de gérer les stocks pour consolider l’efficacité de la supply chain.

Le besoin d’une communication immédiate et sécurisée, d’une portabilité de l’information, d’une capture intensive des données, notamment au niveau des codes-barres, et d’une longue durée de vie des terminaux constituent quelques-uns des principaux éléments qui confèrent aux terminaux portables professionnels un rôle central dans la transformation technologique des secteurs de la fabrication, du commerce et de la distribution, de la santé, ainsi que du transport et de la logistique.

Améliorer la qualité du service client

Pour de nombreuses entreprises, la gestion des stocks, la réduction des commandes mises en attente et la gestion des retours produits figurent parmi leurs principaux défis. Un terminal professionnel de qualité permet aux collaborateurs de disposer d’une multitude d’outils en un seuil appareil. Ils peuvent ainsi accéder à une connectivité vocale, scanner des codes-barres dans toutes les conditions et accéder à des logiciels professionnels. Cela en toute sécurité et avec un accès au réseau facilité qui contribue à renforcer l’efficacité du personnel.

En outre, certains termnaux intègrent un mode talkie-walkie permettant des appels Push-to-Talk (PTT) instantanés entre téléphones compatibles. Les entreprises sont ainsi en mesure de faciliter la communication et la collaboration en temps réel, ce qui permet d’améliorer le service client.

Protéger son terminal contre tous les risques

Une conception robuste permet aux terminaux de résister à des températures extrêmes, à la poussière, à des chocs ou à une chute accidentelle. Les bénéfices sont évidents : une meilleure productivité et une réduction des coûts de réparation. Ce type d’appareil est idéal pour les PME soucieuses de leur budget et ne pouvant supporter les coûts de réparation élevés des smartphones grand public.

Enfin, les entreprises recherchent des terminaux portables dont la sécurité numérique est pleinement assurée. Concrètement, cela implique une protection importante de leurs données et de leurs informations sensibles. Par conséquent, les professionnels doivent demeurer attentifs à leurs appareils pour être certains qu’ils ne puissent être mis à mal par des failles de sécurité. Ils ne peuvent également pas se permettre que leurs terminaux soient obsolètes lorsqu’un nouveau système d’exploitation est lancé. Il faut donc vérifier que les téléphones soient en mesure de supporter les différentes mises à jour.

Dès lors, tous ces critères doivent être pris en compte lorsqu’une entreprise renouvelle son parc de téléphones. Le programme Android Enterprise Recommended proposé par Google fournit un bon aperçu des meilleurs terminaux robustes destinés aux professionnels.

Ce classement contribue à guider le choix, le déploiement et la gestion de la part des entreprises et en toute confiance des appareils et des services Android qui répondent à des exigences élevées à la hauteur de leur réputation.

