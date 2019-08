Black Hat : une autre faille de sécurité affecte les puces Intel

La conférence Black Hat USA 2019 bat son plein. Bitdefender y a officialisé la découverte d’une faille de sécurité qui affecte les processeurs Intel « de dernière génération ».

L’éditeur de sécurité a expliqué que la faille porte sur une combinaison. À savoir : le mécanisme d’exécution spéculative destiné à améliorer la performance des puces (CPU) et l’utilisation de ce mécanisme par les systèmes d’exploitation Windows.

Cette exécution spéculative peut laisser des traces dans le cache que les pirates peuvent utiliser pour voler des données en mémoire. La vulnérabilité leur offre la possibilité de mener une « attaque par canal auxiliaire ». Une attaque qui vise à accéder aux informations stockées dans la mémoire du noyau du système d’exploitation.

Mots de passe, jetons d’authentification et autres données sensibles risquent d’être détournés. D’autant plus que cette attaque contourne les mécanismes de défense connus et mis en œuvre après la découverte début 2018 des failles Spectre et Meltdown.

Tous les ordinateurs et serveurs équipés d’un processeur Intel de dernière génération utilisant l’exécution spéculative sont concernés, a indiqué Bitdefender.

« Sur les systèmes Windows non patchés utilisant du matériel 64 bits d’Intel, une fuite de mémoire du noyau est possible en mode utilisateur. L’attaque contourne toutes les techniques d’attenuation connues et déployées après les précédentes attaques par canal auxiliaire des vulnérabilités de l’exécution spéculative », a précisé le fournisseur.

Correctifs de sécurité

Bitdefender a travaillé des mois avec Intel avant d’annoncer publiquement l’existence de cette faille. Microsoft et d’autres acteurs ont publié des correctifs de sécurité.

« Si le déploiement du correctif de Microsoft est extrêmement recommandé, Bitdefender Hypervisor Introspection reste une solution efficace pour contrôler la menace le temps que les systèmes soient patchés », a déclaré l’éditeur roumain de logiciels de sécurité.

Cette annonce intervient moins de trois mois après la plus récente alerte mondiale de sécurité lancée par Intel. Cette dernière fait suite à la découverte mi-mai 2019 d’une faille connue sous l’acronyme MDS (Microarchitectural Data Sampling) dans les processeurs du fondeur américain. Une faille également nommée RIDL, Fallout ou ZombieLoad qui peut donner aux attaquants un accès privilégié à des informations en mode noyau.

Intel depuis s’est rapproché de son écosystème pour renforcer ses produits. Le fondeur a par ailleurs confirmé le lancement de ses premiers processeurs gravés en 10nm.