Blockchain : 6 grandes entreprises sur 10 investissent

La blockchain fait partie des technologies dans lesquelles les grands groupes investissent le plus pour soutenir leur transformation, selon Okta.

Pour soutenir leurs plans de transformation numérique, les grandes entreprises mondiales investissent massivement dans les technologies de rupture. C’est ce que montrent les résultats d’une enquête* internationale promue par Okta.

« 86% des organisations ayant engagé leur transformation numérique adoptent des technologies nouvelles pour soutenir le développement agile d’applications », ont souligné les auteurs du rapport. Elles le font aussi pour investir le champ des applications « de pointe », a ajouté le fournisseur de solutions de gestion des identités et des accès (IAM).

La technologie décentralisée de gestion des transactions (blockchain, 61%) fait partie des investissements technologiques les plus souvent cités. Et ce malgré les incertitudes réglementaires concernant la blockchain et la volatilité de cryptomonnaies.

Les objets connectés et l’IA sont d’autres domaines clés d’investissement.

Des milliards de dollars investis

Les décideurs interrogés ont déclaré investir plus encore dans l’intelligence artificielle, IA (68%) et l’Internet des objets (IoT, 72%).

Aussi, selon une autre étude (Bain & Company), les dépenses combinées des entreprises dans l’IoT pourraient atteindre 520 Md$ en 2021 (contre 235 Md$ en 2017).

La cybersécurité et la protection des données sont d’autres enjeux de taille.

La cabinet IDC pévoit que les dépenses mondiales des sociétés en solutions de sécurité devraient croître plus de 9% par an pour franchir les 133 Md$ à horizon 2022.

De quoi affronter la multiplication des menaces cyber et soutenir la pression réglementaire (RGPD, directive NIS…) ?

Selon le rapport d’Okta, les grandes entreprises mondiales associent le développement de nouveaux produits, services et expériences clients basés sur ces technologies, à une modification profonde de leurs pratiques de collecte et traitement de données.

* Pour le Digital Enterprise Report 2019 d’Okta, Qualtrics a interrogé 1050 décideurs IT et Métiers de grandes entreprises générant chacune plus de 1 milliard de dollars de chiffre d’affaires.